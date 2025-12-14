유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종 다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

겨울에 우리나라 하늘에는 거대한 날개를 펼치며 무리를 이루어 나는 맹금류가 나타난다. 체중 7~9.5㎏, 몸길이 약 110㎝, 날개 길이 250~300㎝에 이르는 이들은 ‘하늘의 제왕’이라 불리는 독수리다. 매섭고 날카로운 부리와 큼직한 발톱을 가진 모습만 보면 사냥을 잘할 것 같지만, 사실 독수리는 죽은 사체를 먹는 ‘청소동물’이다.

독수리는 생태계의 청소부로서 매우 중요한 역할을 한다. 사체가 오래 남아 있으면 해충이 번성하고, 부패 과정에서 각종 병원균이 퍼져 질병이 확산될 수 있다. 독수리는 이러한 사체를 빠르게 소비해 자연에서 발생할 수 있는 질병을 막아주며, 우리의 위생과 공공 건강을 지켜주는 고마운 존재다.

하지만 안타깝게도 독수리는 현재 멸종위기 2급으로 지정돼 있다. 전 세계에 약 2만 마리만 남아 있으며, 겨울철 동시 센서스 자료에 따르면 그중 약 1500마리가 우리나라를 찾는다.

독수리의 생존을 위협하는 요인은 밀렵, 독극물, 인공 구조물 등 다양하다. ‘아직도 밀렵이 있나?’ 싶을 수도 있지만, 기후에너지환경부 자료에 따르면 2022년 108건, 2023년 157건이 적발될 만큼 밀렵은 여전히 이어지고 있다.

직접적인 밀렵 피해뿐 아니라 2차 피해도 심각하다. 다른 동물을 잡기 위해 사용된 농약이나 쥐약이 독수리에게 치명적이기 때문이다. 독수리는 사체가 독에 중독됐는지 구분할 방법이 없어 그대로 먹이로 삼는다. 납중독 또한 흔하게 발견되는데, 밀렵으로 죽은 동물의 몸에 남아 있는 납탄이 독수리의 생명을 서서히 위협한다.

우리가 쉽게 인식하지 못하는 인공 구조물도 독수리에게는 위험 요소다. 그중에서도 전선으로 인한 피해는 특히 크다. 2016년 경기도 파주에서는 고압전선과 송전탑 때문에 약 20여 마리의 독수리가 감전사한 일이 있었다. 감전뿐 아니라 전선과의 충돌도 빈번하다. 전선은 주로 검은색으로 자연환경에 섞여 잘 보이지 않고, 덩치가 큰 독수리는 급선회나 장애물 회피가 쉽지 않다. 빠른 속도로 부딪힐 경우 날개나 다리에 큰 부상을 입는다.

우리나라의 동물원과 야생동물 보호시설에서는 날개를 잃은 독수리를 어렵지 않게 볼 수 있다. 대부분이 전선과 충돌해 날개를 잃은 경우다. 국립생태원에도 전선 충돌로 날개를 잃은 독수리 두 마리를 보호하고 있으며, 날개는 멀쩡하지만 각자의 사연이 있는 독수리 두 마리까지 합하면 총 네 마리가 보호받고 있다. 그들 모두 본래는 넓은 하늘을 마음껏 누비며 살았을 존재들이다.

독수리는 생태계의 건강을 유지하는 데 없어서는 안 될 존재다. 독수리를 보호하는 데 큰 노력이 필요한 것은 아니다. “독수리의 생존이 위험하다”는 사실을 알고, 주변에 알리는 것만으로도 보호의 첫걸음이 될 수 있다.

고병록 국립생태원 전시동물부 과장