[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 2025년도 제3회 추가경정예산이 제290회 울릉군의회 정례회에서 원안대로 심의ˑ의결됐다고 12일 밝혔다.

이번 예산은 총 2675억원의 규모로 일반회계 2629억원, 특별회계 46억원으로 편성했으며 이는 제2회 추가경정예산보다 9억원 증가한 규모다.

분야별 규모는 농림해양수산 314억원(11.7%), 국토및지역개발 311억원(11.6%), 사회복지 254억원(9.5%), 환경 252억원(9.4%), 문화및관광 249억원(9.3%) 순이다.

이번 추가경정예산편성을 통해 연내 집행불가사업과 예산잔액등을 점검해 불용액ˑ이월액 최소화와 현안사업의 안정적인 마무리에 초점을 뒀다.

주요사업으로 다목적제설차구입 5억원, 평리마을진입도로확장공사 5억원, 청소년학습공간구축 4억3000만원 등이다.

남한권 울릉군수는 “불필요한 예산은 삭감하고 예산 지원이 필요한 분야에 재정을 투입해 건전하고 효율적인 예산을 편성했다”고 말했다.