주요 시책·격무부서 등서 성과 창출

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 주요 시책 추진 과정에서 탁월한 성과를 낸 5급 공무원 34명(행정 14명·과학기술 19명·연구 1명)을 과장급(4급) 승진 예정자로 내정했다고 12일 밝혔다.

서울시는 이번 승진자를 포함하여 내년 상반기 국·과장급 이상 전보를 시행할 예정이다.

곽종빈 서울시 행정국장은 “이번 승진 인사는 주요 시책을 추진하는 사업 부서와 격무부서 및 시정을 뒷받침해 온 지원 부서에서 성과를 창출한 간부를 두루 고려했다”며 “특히 행정직 승진 예정자 14명 중 6명이 여성으로 서울시에 능력 있는 여성 관리자가 점차 늘어나고 있다”고 말했다.

이어 “서울시는 앞으로도 격무부서 등에서 묵묵히 근무하며 쌓은 전문성을 바탕으로 보다 나은 행정서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 인재를 적극 발탁할 것”이라고 밝혔다.

▶행정직 4급 승진 예정 ▷홍보담당관 김현정 ▷저출생담당관 최인성 ▷외국인이민담당관 박은숙 ▷기획담당관 이순영 ▷복지정책과 김유진 ▷교통정책과 이봉희 ▷기후환경정책과 이홍석 ▷관광정책과 남규하 ▷보건의료정책과 백명철 ▷소상공인정책과 윤선희 ▷총무과 승효선 ▷주택정책과 우성탁 ▷균형발전정책과 김인겸 ▷서울아리수본부 문병기

▶과학기술·연구직 4급 승진 예정 ▷도시기반시설본부 조기성 ▷생활환경과 김태환 ▷동물보호과 배진선 ▷보건의료정책과 함현진 ▷보건의료정책과 유희정 ▷건강관리과 민선정 ▷정신건강과 김영인 ▷도로계획과 백대열 ▷지하안전과 김영호 ▷도시공간전략과 김학선 ▷공공주택과 김영희 ▷도시기반시설본부 권순환 ▷서울아리수본부 이경훈 ▷강북구 김종우 ▷총무과 이승준 ▷주거정비과 김지호 ▷도시정비과 곽명희 ▷도시기반시설본부 김현래 ▷공간정보과 이봉주 ▷서울물연구원 김상은