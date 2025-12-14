1~10월 기준 수출액 9300억원 현 추세 시 연간 수출액 1조원 달성할 듯 AI 성장 등으로 美 변압기 수요 급증 韓, 뛰어난 품질 앞세워 신뢰 확보 HD현대, LS, 효성 증설 통해 수요 대응

[헤럴드경제=한영대 기자] 우리나라 초고압 변압기의 미국 수출액이 사상 처음으로 1조원 돌파를 눈앞에 뒀다. 대규모 인공지능(AI) 투자로 신규 전력 인프라의 필요성이 커지면서 반사이익을 얻었다. 미국 변압기 시장 규모가 향후 40조원가까이 성장할 것이라는 전망이 나오고 있는 가운데 HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭, 효성중공업 등 국내 전력기기 기업들은 국내는 물론 현지 공장 증설을 통해 수요에 적극 대응할 계획이다.

美 관세에도 끄떡없는 韓 초고압변압기

14일 관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 1~10월 우리나라 초고압 변압기(용량 1만㎸A 초과 기준)의 미국 수출액은 6억3038만달러(약 9300억원)로 지난해 전체 수출액(4억345만달러, 6000억원)을 일찌감치 추월했다. 지난해 같은 기간(2억9955만달러)과 비교했을 때는 2배 이상 증가했다.

현 추세가 이어질 시 올해 연간 1조원 이상의 수출액을 달성할 것으로 예상된다. 초고압 변압기의 미국 수출액이 1조원을 넘는 건 이번이 처음이다.

AI 산업 성장이 역대급 수출액 달성을 이끌었다. AI 시장 확대로 미국 내 데이터센터 수요가 급증하자 전기를 안정적으로 공급해 줄 수 있는 전력 인프라의 필요성이 커졌다. 여기에다가 현지 전력 인프라 노후화로 변압기 수요는 폭발적으로 증가하고 있다.

한국 기업들은 뛰어난 품질과 우수한 납기 능력을 앞세워 미국에서 수주 릴레이를 이어갔다. HD현대일렉트릭은 지난 9월 미국 텍사스 최대 전력 회사와 약 2778억원 규모의 765㎸(킬로볼트) 초고압 변압기 등 24대에 대한 공급 계약을 맺었다. 이는 창사 이럐 단일 계약 기준 최대 규모이다. 올해 8월 미국 정부가 변압기 부품 등에 50% 관세를 매기는 조치를 발표했음에도 이룬 성과이다.

미국에서 한국 제품들이 불티나게 팔리자 국내 전력기기 업체들의 실적은 고공행진하고 있다. HD현대일렉트릭의 올해 3분기 영업이익은 2471억원으로 전년 동기(1638억원) 대비 50.9% 증가했다. LS일렉트릭(1008억원), 효성중공업(2198억원) 영업이익은 각각 51.7% 97.3% 늘었다.

HD현대·LS·효성, 증설 위해 수천억 투자

미국 내 변압기 수요는 계속 고공행진할 것으로 예상된다. 미국에서 대규모 AI 투자가 지속해서 이뤄지고 있기 때문이다. 업계에서는 미국 변압기 시장 규모가 지난해 122억달러(18조원)에서 2034년 2배 이상 늘어난 257억달러(38조원)에 이를 것으로 전망하고 있다.

이동헌 신한투자증권 연구원은 지난달 내놓은 보고서를 통해 “미국 전력 수요는 올해는 물론 내년에도 사상 최고치를 경신할 것”이라며 “주요 빅테크 기업의 AI팜 투자 집중으로 전력기기는 ‘AI 인프라의 병목 산업’으로 부상하고 있다”고 분석했다.

HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭, 효성중공업은 미국 내 수요에 대응하기 위해 과감한 투자를 진행하고 있다. 마더팩토리(중심 생산기지) 역할을 수행하고 있는 한국 공장은 물론이고 현지 공장 증설을 추진하고 있는 것이다.

HD현대일렉트릭은 4000억원을 투자해 울산과 미국 앨라배마에 있는 변압기 공장 증설을 진행하고 있다. LS일렉트릭은 최근 1000억원을 투자해 부산 사업장에 초고압 변압기 제2생산동을 준공했다. 이번 준공으로 LS일렉트릭 부산 사업장의 초고압 변압기 생산능력은 연간 6000억원으로 늘어난다. 효성중공업은 미국 테네시주 멤피스 초고압 변압기 공장에 1억5700만달러(2300억원)를 투자하기로 결정했다. 이번 투자로 2028년까지 초고압 변압기 생산능력을 50% 이상 늘릴 계획이다.