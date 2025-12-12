[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 추진하고 있는 ‘바다학교: 인천 섬·바다·연안습지교육’이 ‘2025년도 유네스코(UNESCO) ESD(지속가능발전교육) 공식프로젝트’ 인증을 받았다.

인천시교육청의 ‘바다학교’는 인천 특화 ESD 프로그램으로, 교실 밖 섬·바다·연안습지로 학습 공간을 넓혀 ▷섬에듀투어를 통한 자연경관·생태계·해양문화 학습 ▷지역사회 지속가능성을 위한 봉사활동 ▷생태모니터링 및 줍깅 등 실천 중심 활동을 운영하고 있다.

‘바다학교’는 주제 적합성, 독창성, 포용성 등 5개 기준과 ESD 2030 핵심 요소 충족 여부에 대한 심사를 거쳐 최종 프로젝트 명단에 이름을 올렸다.

도성훈 교육감은 “이번 선정이 섬·해양 환경을 소중한 자원으로 인식하고 기후변화 대응 역량을 강화하는 데 중요한 계기가 될 것”이라며 “유네스코 인증 프로그램을 더욱 활성화해 지속 가능한 미래교육 기반을 강화하겠다”고 말했다.

유네스코 ESD 공식프로젝트는 2년마다 우수 사례를 발굴하며 올해는 전국 57개 기관이 참여해 23개 프로젝트가 최종 선정됐다.