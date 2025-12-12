[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 서울시 주관 ‘2025년 토지·지적 관리 업무평가’에서 부동산평가 분야 최우수 기관으로 선정됐다.

‘토지‧지적 관리 업무평가’는 한 해 동안의 토지‧지적 관련 행정 전반을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정하는 제도로 매년 서울시에서 실시하고 있다.

이번 평가는 서울시 25개 자치구를 대상으로 ▷토지정책 ▷부동산평가 ▷부동산관리 ▷부동산정보 ▷공간측량 등 5개 분야에 대한 업무 추진 실적을 종합적으로 평가해 분야별 우수기관을 선정했다.

구는 올해 6월 주민이 연중 언제든지 의견을 제출할 수 있는 ‘개별공시지가 365 의견제출 온라인 시스템’을 도입했다. 또한, 감정평가 상담제를 운영하는 등 적극적인 소통 행정을 추진해 공시지가의 투명성과 신뢰도를 높인 점을 인정받았다.

이와 함께 개별공시지가 토지 특성 일치화 작업과 지가현황 종합도 구축‧활용을 통해 공시제도의 형평성과 지가행정의 공신력을 제고하는 등 적극 행정을 꾸준히 추진한 점도 높게 평가됐다.

장인홍 구로구청장은 “앞으로도 공정하고 투명한 지가행정을 추진해 구민의 재산권을 보호하고 신뢰받는 토지‧지적 행정을 실현하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.