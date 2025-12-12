[헤럴드경제=문영규 기자] 암 투병 중 세상을 떠난 부산의 한 아파트 경비반장을 위해 주민들이 모금운동을 진행한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

부산 수영구 광안 SK뷰 아파트 입주자대표회의 및 관리사무소는 이달 1~8일 대장암 말기 판정을 받고 퇴직한 조강우 경비반장을 돕기 위한 모금 운동을 진행했다고 최근 밝혔다.

조 반장은 2014년 6월부터 올해 10월까지 약 11년간 근무한 뒤 대장암 말기 판정을 받고 퇴직했다.

조 반장의 투병 소식을 접한 입주민과 관리사무소 직원들은 치료비와 생활비에 보탬이 되고자 ‘모금 운동’을 진행했다. 하지만 모금 운동 하루 만인 지난 2일 병마를 이기지 못하고 별세했다.

입주자대표회의 등은 별세 후 모금 중단을 공지했지만 입주민들은 모금 운동 동참을 이어갔고 1주일 동안 45세대가 참여해 352만원이 모였다.

입주자대표회의는 “10년 넘게 가족의 안전을 지켜주신 분께 작게나마 보답하고자 모금 운동을 추진했다”며 “이번 일을 통해 이웃을 사랑하고 배려하는 공동체의 따뜻함을 느낄 수 있었다”고 말했다.

성금은 지난 8일 전액 조 반장 유족에 전달됐다. 유족들은 “고인을 기억해 주신 입주자 모두에 감사한다”고 전했다.