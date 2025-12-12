[헤럴드경제=김유진 기자] 한화금융 계열사가 일제히 참석한 ‘아부다비 금융주간(ADFW) 2025’. 가장 주목을 끈 인물은 김동원 한화생명 사장이었다. 한화그룹 금융 부문을 대표하는 김 사장이 직접 모습을 드러냈다.

그리고 또 하나. 파격적인 소식이 알려졌다. 이 기간 성사된 한화자산운용의 ‘K-컬처·라이프스타일 펀드’다. 세계적 힙합스타이자 투자자인 제이지와 손잡고 전략적 합작법인(JV) ‘마시펜 아시아’를 설립하고 7300억원 규모에 이르는 공동 펀드를 조성하기로 했다.

김 사장이 직접 참석한 행사에서 이를 전격 발표했다는 데에 의미가 크다. 한화그룹 차원에서도 ‘K-컬쳐’를 주목하고 있다는 의미다. 업계는 내년을 ‘K-컬쳐’가 급성장할 시기로 보고 있다. 이번 펀드 조성에 업계가 주목하는 이유다.

지난 9일 ADFW 공식 석상에 등장한 김동원 사장은 ‘글로벌 마켓 서밋’ 개회사에서 “아부다비의 고도화된 시장 인프라를 바탕으로 새로운 금융 생태계를 함께 만들어갈 것”이라며 “실물자산 공동투자와 공급망 금융, 국경 간 결제 인프라, 디지털 자산 플랫폼 구축 등으로 금융 협력이 더 넓은 영역으로 확장될 수 있다”고 강조했다.

이 같은 메시지가 공유된 직후 한화자산운용은 미국 마시펜 캐피털 파트너스(MarcyPen Capital Partners, 이하 마시펜)와 5억달러(약 7300억원) 규모의 K-컬처·라이프스타일 펀드 조성 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양사는 엔터테인먼트·뷰티·식품·라이프스타일 등 한국 문화 기반 산업의 해외 확장 지원을 목표로 삼았다. 내년 하반기 글로벌 기관투자자를 대상으로 본격적인 자금 모집에 나설 계획이다.

업계는 내년에 K-콘텐츠 산업이 재차 성장 구간에 진입할 것으로 보고 있다. 메가 IP의 활동 재개, 신인 아티스트의 글로벌 팬덤 확장, 공연·MD(굿즈) 매출 증가 등 구조적 성장 요인이 이미 확인되고 있다는 분석이다.

김민영 메리츠증권 연구원은 “내년엔 BTS 복귀와 저연차 아티스트의 수익화 진입 등이 맞물리며 엔터 4사 매출과 영업이익이 각각 40.9%, 63.2% 늘어날 것”이라며 “추가적인 밸류에이션 리레이팅을 위해서는 메가 IP 복귀와 신인 아티스트의 글로벌 확장, MD·플랫폼 매출의 고성장이 필요하다”고 말했다. 전망했다.

특히, BTS 완전체 복귀는 파급력이 상당할 전망이다. 김 연구원은 “완전체 복귀 시 최소 300만명 이상을 모객할 수 있는 초메가 IP”라며 업종 전체의 재평가 가능성을 시사했다.

BTS를 비롯한 K팝 팬덤은 수익성에서도 강점을 보인다. 김 연구원은 “K-팝 팬덤이 미국 평균 청취자 대비 활동성과 지불 의향이 높고, 아티스트에 대한 직접 후원이 67~200% 높은 수준”이라고 분석했다.

ADFW가 글로벌 자본 재편 및 금융 인프라 전환을 모색하는 자리였다는 점도 중요하다. 이번 투자 협력이 한화금융의중장기 방향성과 연결될 것이란 관측이 나온다. 한화 금융부문이 전통자산 기반에서 글로벌 소비·문화 영역까지 투자 스펙트럼을 넓힐 수 있어서다.

MOU를 체결한 마시펜의 이력도 화려하다. 마시펜은 미국 힙합 스타이자 세계적인 투자자 제이지(Jay-Z)가 2024년 공동 설립한 마시캐피털파트너스와 펜듈럼홀딩스의 투자 부문이 합병해 출범한 회사다. 우버·스페이스X 등 유망 기업의 초기 투자자로 나선 ‘선구안’을 입증한 바 있다.

업계는 이번 펀드가 MOU 단계인 만큼 향후 공개될 정보에 주목하는 분위기다. 한 투자은행(IB) 관계자는 “이번 협력이 UAE에서 발표된 만큼 중동 국부펀드가 실제로 참여하는지, 또 국내외 연기금이나 글로벌 기관투자자가 얼마나 들어오는지가 자금 조달력을 좌우할 것”이라며 “기관투자자의 의사결정에 영향을 줄 수 있는 GP(무한책임투자자)의 자기자본 투입 여부도 지켜볼 포인트”라고 전했다.