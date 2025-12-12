수소연료전지 도시 버스 구매 프로젝트 입찰 中 카이워그룹과 8.5m 수소버스 공동개발 연말까지 수소연료 차량 누적 1000대 조달

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹은 중국 수소연료전지시스템법인 ‘에이치투(HTWO) 광저우’가 카이워그룹과 공동 개발한 수소전기버스가 지난 9일 현지 버스사업 국유기업인 광저우국영버스그룹의 ‘수소연료전지 도시버스 구매 프로젝트’에 최종 낙찰에 성공했다고 12일 밝혔다.

광저우국영버스그룹은 이번 프로젝트를 통해 수소버스 총 450대를 도입할 예정으로 HTWO 광저우와 카이워그룹은 종합평가 1위로 이중 절반가량인 224대를 수주했다. 이는 중국 내에서 현재까지 진행된 수소버스 조달 사업 가운데 최대 규모의 수주다.

앞서 지난 11월 HTWO 광저우와 카이워그룹은 광저우국영버스그룹이 진행한 입찰에서도 종합 평가 1위를 차지해 수소버스 50대 중 25대를 수주한 바 있다. HTWO 광저우와 카이워그룹은 수소버스 총 249대를 연내 광저우국영버스그룹에 공급할 계획이다.

현대차그룹은 이번 입찰 평가가 HTWO 광저우와 카이워그룹이 공동 개발한 8.5m 수소버스의 우수한 품질과 내구성이 크게 인정받은 결과라고 설명했다. HTWO 광저우는 현대차그룹의 중국 내 연료전지 시스템 생산 및 기술 현지화 임무를 수행하고 있으며, 이번 수소버스 공급까지 포함해 연말까지 수소연료전지시스템이 적용된 차량을 누적 1000대 이상 조달하게 된다.

더불어 중국에서 신에너지 상용차 분야의 선도 기업인 카이워그룹의 풍부한 연구개발 및 상용차 생산 경험과 시장 운영 역량도 HTWO 광저우와 조화를 이뤘다. 8.5ｍ 수소버스는 HTWO 광저우의 90㎾(킬로와트) 수소연료전지시스템이 탑재돼 발전 효율이 64%로 기존 내연기관을 뛰어넘을 뿐만 아니라 5분 간의 수소 충전으로 장거리 주행이 가능하다. 복합 주행거리는 현지 기준 최대 576㎞에 이른다.

또한 8.5m 수소버스는 저상 구조와 맞춤형 루프 설계를 통해 넓고 편리한 승차 공간을 제공하는 것이 특징이다. 유선형 전면 도어 및 1.1ｍ 미만의 짧은 리어오버행 설계가 업계 최초로 적용돼 차량의 주행성을 향상시키는 동시에 내부에 6.1ｍ의 대형 평면 구역을 확보해 쾌적한 거주성과 승하차 편의성을 제공한다.

HTWO 광저우는 이번 수소버스 도입을 통해 수소 에너지 시장에서 선도적 위상을 더욱 확고히 할 계획이다. 더불어 HTWO 광저우는 광저우시가 최근 교통 부문 탄소 저감과 에너지 효율 향상을 위해 수소 에너지를 중요 요소로 포함한 만큼 현지 친환경 교통 인프라 전환에 기여할 것으로 기대했다.

HTWO 광저우 관계자는 “이번 수주는 중국 내 수소버스 조달 사업 가운데 최대 규모로 HTWO 광저우의 기술력과 현대차그룹의 현지화 전략 및 실행 역량을 명확히 보여준다”면서 “HTWO 광저우는 현지 파트너들과 협력해 수소연료전지 기술 실증과 생태계 구축을 통해 수소가 광저우 내 청정교통의 주요 선택지가 될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.