서울관광재단, 힘든 가정, 청소년에 기부 현대트랜시스와 협업, 종로복지재단 실행

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울관광재단은 현대트랜시스와 함께 종로복지재단에서 추진하는 저소득 아동·청소년 가족을 위한 여행 지원 사업을 위해 1500만원 상당의 서울 여행굿즈 패키지와 1000만원의 기부금을 지원했다고 12일 밝혔다.

재단은 ‘약자와의 동행’ 시정 철학에 발맞추고 시민체감형 사회공헌 활동을 실천하고자 관광 취약계층 대상 여행 지원 프로그램을 운영해 온 종로복지재단과 협력해 이번 사회공헌 활동을 추진했다.

재단은 종로 관내 저소득 아동 및 청소년 가족 여행 지원 사업 대상자 25명과 자립준비 청소년 25명 등 총 50명에게 친환경 여행굿즈 패키지 50세트를 전했다.

현대트랜시스는 자동차 부품인 파워트레인과 시트를 생산하는 현대차그룹의 핵심 계열사로 제네시스 등 자동차 시트 생산 과정에서 발생하는 다량의 고품질 자투리 가죽을 서울굿즈 제작에 무상으로 제공하며 재단의 친환경 라인 굿즈 제작에 함께 했다.

현대트랜시스는 재단의 사회공헌 취지에 공감하여 가죽 무상 제공 외에도 기부금 1000만 원을 취약계층 여행 지원 사업에 추가로 기부하며 재단의 사회공헌 취지에 동참했다.

앞서, 재단은 지난 9일 폭력피해가정을 지원하는 피해자통합지원사회적협동조합 ‘빅트리’의 동계 캠프 운영을 돕기 위해 서울굿즈 패키지 100세트(1200만원 상당)를 기부했다.

빅트리는 경찰청 인가를 받아 설립된 사회적협동조합으로, 취약계층 중에서도 지원 사각지대에 놓인 폭력 피해 가정 중심으로 매년 동·하계 여행 지원 프로그램을 운영하고 있다.