송창현 전 AVP 본부장 이어 양희원 현대차·기아 R&D본부장 퇴임 사장단 인사 다음 주 단행 유력 전망

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차·기아가 양대 연구개발 조직인 첨단차플랫폼(AVP) 본부와 연구개발(R&D) 본부 수장을 교체할 방침으로 전해졌다.

11일 현대차·기아 R&D본부에 따르면 양희원 현대차·기아 R&D본부장(사장)은 올해 사장단 인사를 통해 퇴임할 예정이다. 양 본부장은 지난해 1월 R&D 본부장으로 선임된 이래 현대차·기아의 신차와 양산 차 개발 작업을 이끌어왔다.

이에 따라 현대차·기아 양대 연구개발 조직의 수장이 나란히 교체되게 됐다. 현대차·기아 연구개발 조직은 미래 차에 초점을 맞춘 ‘AVP 본부’와 기본적인 연구개발을 담당하는 ‘R&D 본부’로 나뉜다. 송창현 전 AVP 본부장(사장)은 이달 앞서 퇴임한 바 있다.

최근 테슬라의 감독형 완전자율주행(FSD)이 국내외에서 크게 주목받는 등 미래 차 경쟁이 격화하자 현대차그룹이 세대교체를 통해 분위기 쇄신에 나선 것이라는 분석이 나온다.

현대차그룹은 이달 중순 송 전 본부장과 양 본부장의 후임을 정하고 모빌리티 기술 인재를 보강할 전망이다. 사장단 인사는 다음주 단행이 유력하게 점쳐진다.

업계 안팎에서는 현대차그룹 부사장급 이상 임원이 대거 교체되고 신규 임원 정원도 대폭 줄어들 것이라는 관측이 제기된다.