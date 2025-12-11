[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 동대문구치매안심센터가 ‘2025년 서울시 치매관리사업 성과공유회’에서 ‘기억친구 리더’ 부문 최우수상과 치매관리사업 유공자 표창을 동시에 수상했다.

서울광역치매센터가 주관하는 이번 성과공유회는 매년 자치구별 우수 사례를 발굴·확산해 치매관리 사업의 질을 높이고, 지역 간 협력 모델을 나누기 위해 열리는 자리다.

‘기억친구 리더’ 부문 최우수상은 동대문구치매안심센터 소속 방정수 기억친구 리더에게 돌아갔다. 방 리더는 치매안심센터에서 전문 교육을 이수한 뒤 유치원·초등학교·우리동네키움센터 등을 직접 찾아가 저연령층을 대상으로 치매 인식 개선 교육을 진행, 거리 캠페인 등 지역 밀착형 활동을 꾸준히 이어온 공로를 인정받았다. 단순 일회성 봉사가 아니라 세대 간 공감과 이해를 넓히는 ‘생활 속 치매 교육’ 모델을 구축했다는 평가다.

동대문구보건소 치매관리 담당 박한나 주무관도 치매관리사업 유공자로 표창을 받았다. 치매 조기 검진 사업을 통해 초기 치매 환자 발견률을 높이고, 의료기관·복지기관·민간 자원을 연계해 치매가족 지원사업을 활성화하는 등 지역 기반 예방·관리 체계를 다진 점이 높은 평가를 받았다.

이필형 동대문구청장은 “이번 수상은 행정과 현장이 함께 쌓아 올린 치매 예방 노력이 공식적으로 인정받은 것”이라며 “조기 검진부터 인식 개선, 가족 지원까지 구민이 체감할 수 있는 ‘치매 걱정 없는 도시’를 만들 수 있도록 보다 체계적이고 지속 가능한 치매 관리 사업을 이어가겠다”고 말했다.