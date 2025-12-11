반 클라이번 실황, 호로비츠보다 많이 봐 스트리밍으로 신규 관객 유입, 시장 확장 SNS도 연주자 서사 기록하는 도구 인식

[헤럴드경제=고승희 기자] 현재 기준 1850만회. 클래식 역사상 전무후무한 일이었다. 지난 2022년 피아니스트 임윤찬이 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르 결선 2라운드에서 연주한 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번 실황 영상의 유튜브 조회수다. 영상은 공개 3주 만인 그해 7월 12일, 44년간 이 협주곡 사상 최고 조회수(약 400만회)를 기록했던 블라디미르 호로비츠의 연주(1978년 링컨센터) 기록을 뛰어넘었다.

반 클라이번 국제 콩쿠르를 운영하는 자크 마르키스 더 클라이번 회장은 최근 서울 대학로 예술가의집에서 헤럴드경제와 만나 “2022년은 임윤찬의 해였다”며 “2017년 콩쿠르 당시 500만뷰 수준이던 웹캐스트가 2022년엔 6500만회를 넘었다”고 했다. 이중 임윤찬이 매 라운드 찍힌 영상들의 총조회수는 3685만회다.

초고속 인터넷의 보급과 사회관계망서비스(SNS)의 발달로 클래식 음악계도 일대 변화를 맞았다. 해마다 열리는 30~40개의 국제 음악 콩쿠르에선 이제 실시간 스트리밍 중계가 필수 코스가 됐다. 이처럼 달라진 환경은 콩쿠르는 물론, 연주자들에게도 변화를 불러오고 있다.

쇼팽 생중계, 10년만 조회수 70만 배 급증

#1. 지난 10월 열린 제19회 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르는 라운드마다 유튜브 ‘쇼팽 협회’ 채널을 통해 실시간 생중계했다. 최저 124만회, 최고 155만회. 새로운 스타가 태어나는 현장을 매라운드 100만 명 이상의 클래식 애호가들이 지켜봤다. 4년 전 열린 18회 콩쿠르(쇼팽콩쿠르는 5년 주기로 열리나, 코로나19 여파로 1년 미뤄진 해)의 평균 조회수가 70만 회였음을 고려하면 2배 이상 많아진 셈이다.

#2. 국내 유일의 국제 지휘 콩쿠르인 ‘KNSO국제지휘콩쿠르’를 열고 있는 국립심포니오케스트라는 지난해 음악작가 배순탁과 바이올리니스트 대니 구를 내세운 ‘음악당 1열’을 통해 라이브 중계를 시도했다. 콩쿠르는 그것대로 생중계하고, 여기에 두 전문가가 콩쿠르 음악을 들으며 전문가적 관점에서 감상을 나누는 모습을 따로 영상에 담아낸 것이다. 수다 떨듯 풀어낸 일종의 리액션 중계는 기악 콩쿠르에 비해 다소 생소한 지휘 콩쿠르를 보다 친근하게 만들었다. 당시 3000여명 정도의 동시 시청자를 낳은 이 콘텐츠는 쇼츠를 포함, 총 11만회 가량 재생됐다.

기술은 무한한 기회였다. 클래식 업계는 늘 시장 확장에 따른 새로운 관객의 확보를 고민해 왔는데, 기술이 해결의 실마리를 제공하는 듯 보여서다. 피터 폴 카인라드 국제콩쿠르세계연맹 회장은 “지금의 클래식 관객 규모는 역사상 가장 크다. 스트리밍 플랫폼으로의 접근성은 최고 수준”이라며 “이러한 환경에서 우리가 해야 할 일은 명확하다”고 말했다.

콩쿠르가 생중계를 시작한 것은 2010년대부터다. 쇼팽 콩쿠르는 조성진이 우승했던 2015년 대회 때부터 유튜브와 같은 온라인 동영상 플랫폼을 활용해 실시간 생중계를 시작했다. 당시 실시간 접속자 수는 2만여 명에 불과했지만, 낯선 모험을 시작한 이유는 분명하다. 새로운 세대의 음악가를 발굴하는 동시에 이들의 얼굴과 음악을 알릴 최적의 방식으로 기술을 활용한 것이다. 그 결과 10년만에 무려 70만배가량 불어난 동시 시청자를 나았다.

국립심포니오케스트라의 지휘 콩쿠르 생중계를 맡았던 김형준 SA 재팬 대표는 “클래식 시장은 신규 소비자의 유입이 사실상 멈춘 시장이라 새로운 관객 개발이 쉽지 않았다”며 “지난 수년간 변화하는 글로벌 스트리밍 환경에 열심히 쫓아가며 시장 확장을 도모하고 있다”고 봤다. 김 대표는 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST(배경 음악) 녹음, 하이브 산하 레이블인 아일릿·&TEAM(엔팀)·보이넥스트도어 등과 함께 콘텐츠를 작업했고 내년엔 엔하이픈, 투모로우바이투게더와 협업을 이어간다.

클래식 음악을 접하는 ‘최고의 경험’은 여전히 최적화된 ‘공연장에서의 감상’이라는 데에 이견은 없다. 최근의 변화는 전통적인 공연장이 아닌 온라인에서의 감상 역시 ‘요즘’ 소비자에게 중요한 창구가 됐다는 점이다.

중국 출신 피아니스트인 시시 예 쇤펠트 국제 현악 콩쿠르 대표이자 AIMC 부회장은 “디지털 콘서트홀과 스트리밍 플랫폼은 클래식 제작자들에게 중요한 관찰 대상이 됐다”고 말했다.

독일 막스 클랑크 연구소 조사에 따르면, 디지털 콘서트 청중은 ▷단순 탐색형 ▷미온적 사용자 ▷열정적 애호가 등으로 나뉜다. 또 2020년 프랑스 스트리밍 플랫폼 디저와 영국음반산업협회(BPI), 로열필하모닉오케스트라 등이 공동으로 발표한 보고서에선 전 세계 클래식 음악 팬의 3분의 1은 18~25세, 이중 영국은 37%가 35세 이하였다. 이러한 상황에서 유튜브는 클래식 소비의 1순위 플랫폼이 될 수밖에 없다는 게 클래식 관계자들의 설명이다. 최근엔 틱톡과 같은 숏폼 플랫폼에서의 클래식 음악 소비가 350%나 늘었다.

시시 예 대표는 “기술 진보와 적용 속도가 빨라지며 라이브 스트리밍 플랫폼과 숏폼 비디오가 엄청난 속도로 성장하고 있다”며 “중국의 디지털 음악 시장 성장은 산업 환경의 상호작용적 변화와 깊이 연관돼 있다”고 말했다.

디지털 혁명이 쓰나미처럼 몰려온 중국에선 클래식 음악 청중이 디지털 플랫폼으로 향하고 있다. 실제로 중국판 인스타그램인 샤오홍슈의 ‘어메이징 클래식 뮤직 프로젝트’에 따르면, 25~26세의 젊은 여성 사용자의 클래식 소비 비율이 가장 높았다.

콩쿠르의 생중계는 물론 KNSO의 ‘음악당 1열’과 같은 콩쿠르 중계 영상, 유튜브와 SNS 등을 통해 콩쿠르 참가자들을 조명하는 짧은 콘텐츠를 만들어 올리는 것은 클래식 업계의 중요한 전략 중 하나다. 시시 예 대표는 “클래식은 음악은 진입장벽이 높은 고급 예술로 인식돼 시청자 숫자가 감소하고 있다”며 “소통의 장벽을 허물기 위해 음악 콩쿠르 생중계는 기술 역량 강화, 내러티브 재구성, 커뮤니티 운영 등의 혁신을 통해 대중이 쉽게 접근할 수 있는 감성적 경험으로 전환해야 한다”고 강조했다.

콩쿠르 생중계→스타 탄생→SNS 활용으로 시장 확장

콩쿠르의 생중계가 불러온 가장 큰 변화는 ‘콩쿠르 스타’의 탄생이다. 콩쿠르 우승자만이 주목받을 것이라 생각할 수 있지만, 사실 ‘의외의 순간’이 참가자들에게 기회가 될 수 있다.

국립심포니오케스트라 대표 재직 시절 국제지휘콩쿠르를 시작했던 박선희 GS문화재단 대표는 “콩쿠르 무대가 전 세계로 스트리밍되며 청중은 제2, 제3의 심사위원단 역할을 한다”며 “설령 다소 평이한 아티스트가 수상자로 결정됐다 하더라도 스트리밍을 통해 자신만의 비전과 매력을 보여준 아티스트는 외부 시장과 에이전시에서 더 큰 주목을 받게 된다”고 말했다.

콩쿠르 생중계를 통해 준비 과정과 연주 모습이 공개되며 쏟아진 관심은 연주자들의 개인 SNS로도 이어져 클래식 음악가와 청중의 소통 창구가 되고 있다. 임윤찬 역시 반 클라이번 콩쿠르에서 우승한 이후 인스타그램 계정을 개설했다.

SNS는 단순히 ‘마케팅 도구’가 아니다. 김진영 국제콩쿠르세계연맹 매니저는 “무대는 더 이상 콘서트홀에만 국한하지 않고 이미지로 확장되고 있다. 연주자들이 공유하는 이야기와 남기는 디지털 흔적이 모두 무대”라며 “SNS는 아티스트 삶의 중심은 아니지만, 세상이 아티스트를 이해하는 방식을 형성한다”고 말했다. 특히 “매일의 연습이 쌓여 훌륭한 연주가 되는 것처럼 SNS에서 연주자가 선택한 사진 한 장, 인터뷰, 공유하는 게시물 등 작은 순간들이 쌓여 연주자의 서사가 되고, 기억되는 아티스트가 된다”고 강조했다.

SNS를 영리하게 활용하는 가장 좋은 예는 바로 일본 피아니스트 스미노 하야토(30)다. 152만 구독자를 보유한 인기 유튜버인 그는 15년 전 자신의 채널 ‘캐틴(Cateen)’을 개설했다. 번뜩이는 아이디어로 만든 영상을 간간히 올렸고, 팬데믹 시기 ‘반짝반짝 작은 별’을 7단계로 나눠 연주한 4분짜리 영상은 현재까지 1320만 조회수를 기록했다. 이미 스타였던 소년 피아니스트는 도쿄대 공대 출신이라는 스펙과 함께 더 큰 화제가 됐다. 리옹국제음악콩쿠르에서 3위(2019)까지 올랐으나 소위 3대 콩쿠르의 우승 타이틀 없이도 피켓팅의 주인공이 된 것은 시대의 변화에 조응해 자신만의 정체성을 만들어간 시간이 있었기 때문이다.

하지만 모두가 스미노 하야토가 될 수 있는 것은 아니다. 자크 마르키스 더클라이번 회장은 “반 클라이번 콩쿠르의 생중계와 다큐멘터리 영화 ‘크레센도’의 제작이 콩쿠르나 수상자들의 인식을 높이는 데엔 도움을 줬지만, 스트리밍이 1000만 조회수를 기록한다고 반드시 티켓이 잘 나가는 연주자가 되는 것은 아니다”며 “SNS는 도구로 사용해야 하며, 정말 중요한 것은 자신만의 목소리를 담은 예술성과 개성, 자기 길을 가는 진정성”이라고 했다. 김진영 매니저 역시 “SNS는 아티스트가 자신을 알아가고 커뮤니티와 관계 맺는 법을 배우는 과정”이라며 “이는 홍보가 아니라 자신의 역사와 유산을 남기는 차원에서 진실한 이야기를 써나가는 것이 중요하다”고 했다.

SNS의 활용이 연주자의 인지도 향상에만 기여하는 것은 아니다. 콩쿠르 생중계는 K-팝의 TV 오디션처럼 ‘될성부른 떡잎’을 내 손으로 발굴하는 과정이다. 김형준 대표는 “그간 클래식 아티스트는 만나기 어려운 존재로 느껴졌으나 SNS가 내 옆에 있는 것처럼 착각하게 만든다”면서 “이러한 스킨십은 아티스트에게 한 발 앞으로 나아갈 수 있는 경험과 버무려져 전체 클래식 시장을 더 확장한다”고 봤다.