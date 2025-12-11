광화문광장서 출사표 “오세훈과 다를 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 박주민 의원(서울 은평구갑)이 11일 내년 6·3 지방선거에서 서울시장 선거에 도전하겠다고 공식 선언했다.

3선인 박 의원은 11일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 “저는 서울의 전환과 도약을 제안한다. ‘기본특별시 서울’로의 전환, ‘기회특별시 서울’로의 도약”이라며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “이재명의 대한민국과 윤석열의 대한민국이 다르듯, 박주민의 서울과 오세훈의 서울도 분명히 다를 것”이라며 “서울은 어떤 시민의 삶도 바닥으로 떨어지지 않게 기본을 보장하는 도시가 돼야 한다. 누구나 잠재력을 끝까지 펼칠 기회의 도시가 돼야 한다”고 강조했다.

또 지난해 서울 인구 유출 규모, 싱크홀 등 안전사고 등을 언급하며 “세계는 서울을 높게 평가하지만 정작 시민은 ‘서울에서 살기가 벅차다’고 한다”고 지적했다.

박 의원은 공약으로 ▲ 서울도시주택공사(SH)를 주택공급 및 관리 전담 기관으로 재편 ▲ 아동·노인·장애인 통합 돌봄 안전망 구축 ▲ 강북횡단선·목동선·서부선 구축 ▲ 유통구조 개선을 통한 물가 안정 ▲ 인공지능(AI) 시민교육 플랫폼 구축 등을 제시했다.

출마선언식은 ‘내가 바라는 서울의 미래’를 주제로 시민 발언, 박 의원의 출마 선언, 언론 질의응답 순으로 진행됐다.

시민발언에는 타투이스트 도이, 배우 이관훈, TBS 공동비대위원장 이정환, 청년안심주택 거주 청년, 4 자매 다둥이 아버지, 바이오 스타트업 라미령 대표 등이 참여해 각자의 현장에서 느끼는 서울의 문제와 바람을 전했다 .

박 의원은 “지난 겨울 시민의 힘으로 민주주의를 지켜낸 서울을 다시 바로 세우겠다”며 서울의 새로운 비전으로 ‘부담 가능한 미니멈의 기본특별시’와 ‘잠재력 성장 맥시멈의 기회특별시를 제시했다.

또한 박 의원은 서울투자공사를 설립하고 창업 - 성장 - 회수가 이어지는 스타트업 선순환 생태계, ‘서울 AI 오픈랩’을 중심으로 한 AI 생태계 수도 서울 , 강북 바이오 R&D 클러스터 조성 , K-콘텐츠 Expo 와 대형 아레나를 기반으로 한 세계문화수도 육성, 재생에너지 확충과 양방향 전력체계 구축을 통한 녹색도시 전환 등 5 대 ‘서울 맥시멈’ 전략도 함께 발표했다 . 그는 “기본을 지키고 기회를 키우는 서울로 미래의 도시경쟁력을 되찾겠다” 고 강조했다 .