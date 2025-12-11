[헤럴드경제=함영훈 기자] 태양의 서커스(Cirque du Soleil)는 하와이 첫 상설 공연 ‘아우아나(‘Auana)’가 개막 1주년을 맞아 다양한 기념 프로그램을 진행한다.

‘아우아나’는 개막 이후 약 27만 5천 명이 관람했으며, 최근 USA TODAY가 발표한 ‘2025 Best New Attractions Top 10’에 선정되는 등 미국 전역에서 관심을 모으고 있다. 앞서 HONOLULU Magazine에서도 ‘Best New Attraction’으로 선정되며 지역사회와 관광객 모두에게 높은 평가를 받았다.

‘아우아나’는 2024년 와이키키 중심부에 위치한 아웃리거 와이키키 비치콤버 호텔 내 전용 극장에서 개막했다.

공연은 태양의 서커스 특유의 아크로바틱과 연출에 하와이 전통예술, 훌라, 라이브 음악, 스토리텔링을 결합해 하와이의 문화 정체성을 무대 위에 새롭게 재해석한 작품이다.

단순한 서커스를 넘어 하와이의 뿌리 깊은 문화와 알로하(Aloha) 정신을 진정성 있게 담아내며, 하와이를 찾는 여행객뿐 아니라 현지 주민들에게도 꾸준한 호응을 얻고 있다.

문화 크리에이티브 프로듀서 아론 J. 살라 박사(Dr. Aaron J. Sala)는 “아우아나는 깊은 문화적 협업을 바탕으로 탄생했으며, 지난 1년 동안 지역사회와 방문객에게 지속적으로 공감을 이끌어냈다”며 “매 공연은 하와이의 이야기를 존중과 진정성을 담아 전하는 과정이며, 이를 지켜봐 주는 모든 분들에게 감사한다”고 말했다.

태양의 서커스 공연운영 총괄 던컨 피셔(Duncan Fisher)는 “아우아나는 훌라와 하와이 음악, 전통예술을 태양의 서커스만의 창의성과 결합해 완성된 작품”이라며 “1년 만에 기대를 뛰어넘는 성과를 거두었고, 특히 미국 주요 매체가 주목하며 더 많은 관객에게 다가갈 수 있게 되었다”고 밝혔다.

지난 1년간 ‘아우아나’는 미국 NBC의 TODAY Show, The Jennifer Hudson Show 등 전국 방송을 통해 소개되며 문화적 의미와 예술적 혁신성을 인정받았다.

또한 드웨인 존슨(Dwayne “The Rock” Johnson), 피어스 브로스넌(Pierce Brosnan) 등 유명 인사들이 공연장을 방문해 화제를 모았다. 현재 공연팀에는 11개국 출신 아티스트들이 참여하고 있으며, 무대 밖에서도 하와이 지역사회와의 연계 활동을 지속해왔다.

지역 대학과 문화 보전 단체와 함께 환경·문화 보호 프로그램에 참여하고, 지역 학교와 어린이 병원에서 특별 공연을 선보이며 커뮤니티와의 연결성을 강화하고 있다.

1주년을 맞아 공연팀은 알로하 정신과 문화적 진정성을 주제로 한 다양한 기념 행사를 일주일간 진행한다. 관객 참여 프로그램, 지역 예술가와의 협업 콘텐츠 등 공연의 철학을 반영한 특별 이벤트도 마련될 예정이다.