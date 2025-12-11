생활폐기물로 버려지던 커피박을 자원으로 전환...모바일 신청·전용 가방 활용한 배출 방식 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지역 내 커피전문점에서 발생하는 커피박을 별도로 수거해 자원으로 재활용하는 ‘중랑구 커피박 재활용 사업’을 12월부터 본격 추진한다.

커피박은 커피 추출 후 남는 찌꺼기로, 그동안 대부분 생활폐기물로 분류돼 소각 처리돼 왔다. 구는 커피박이 고형 연료나 퇴비 등으로 재활용 가능한 소재임에도 활용이 이뤄지지 못한 점에 착안, 생활폐기물 감량과 탄소중립 실천을 연계한 새로운 자원순환 방식을 도입했다.

사업 추진을 위해 구는 신재생에너지 기업 ‘천일에너지’와 업무협약을 체결, 참여를 희망하는 커피전문점에 커피박 수거 전용 가방을 배포한다. 커피박은 전용 가방에 담아 배출하면 수거 기사가 직접 방문해 회수하는 방식으로 운영된다.

참여를 원하는 매장은 모바일 앱 ‘지구하다’를 설치해 회원가입 후 업체 등록을 하면 된다. 앱에서 수거 신청을 완료하면 일정에 따라 수거가 이루어져, 사업장은 별도의 추가 장비 없이 간편하게 자원순환에 동참할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 커피박 재활용 사업은 지역 커피전문점과 주민이 함께 만드는 자원 선순환의 첫걸음”이라며 “앞으로도 현장에서 효과를 체감할 수 있는 재활용 정책을 꾸준히 발굴·확대하겠다”고 말했다.