취임 후 세 번째 신임장 제정식 신임 대사들 “협력 강화 위해 최선 다하겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 11일 신임 주한 상주대사 8인에게 신임장을 제출받고 “적극적인 가교역할을 해 달라”고 당부했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 주한대사 신임장 제정식 관련 서면 브리핑을 통해 “신임장 제정식은 신임 대사가 자국의 국가원수로부터 수여받은 신임장을 주재국 국가원수에게 공식 전달하는 외교 의례로, 국민주권 정부 출범 후 세 번째로 개최된 것”이라며 이같이 전했다.

이번에 신임장을 제정한 대사는 쿠언 폰러타낙 주한캄보디아대사, 에바 마리 루섹 주한오스트리아대사, 버나뎃 테레스 페르난데즈 주한필리핀대사, 고조 최 주한가나대사, 고랑랄 다스 주한인도대사, 마리무투 카루파야 파뜨마나단 주한스리랑카대사, 와엘 하셈 주한레바논대사, 하젬 이스마엘 이브라힘 자키 주한이집트대사 등 8명이다.

이 대통령은 이날 신임 대사들에게 “각국과의 활발한 교류를 통해 우정이 더욱 깊어지고 협력의 폭이 넓어지기를 바란다”면서 “주한대사로 근무하는 동안 양국 관계가 경제, 문화, 인적 교류 등 다방면으로 발전해 양국 국민에게 더 많은 실질적인 이익을 줄 수 있도록 적극적인 가교역할을 해 달라”고 말했다.

이에 신임 대사들은 올해 성공적인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 등 우리나라가 거둔 외교 성과를 높이 평가하고 “다양한 분야에서 우리나라와의 협력 강화를 위해 최선을 다하겠다”는 각오를 밝혔다.

강 대변인은 “대사들은 이어 자국 국가원수의 각별한 안부를 전하면서 이 대통령이 편리한 시기에 자국을 방문해 양국 관계 도약의 계기가 마련되기를 바란다고 전했다”고 설명했다.