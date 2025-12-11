‘하늘위의 내집’ 지향..가성비도 높인다

[헤럴드경제=함영훈 기자] 영국 항공사인 버진애틀랜틱 항공은 오는 2026년 3월 29일부터 인천국제공항과 영국 런던 히드로공항을 잇는 정규편을 주 7회, 매일 운항할 예정이라고 11일 밝혔다.

런던 히드로공항에서는 로스앤젤레스, 뉴욕, 마이애미 등 미국 주요 도시를 포함한 버진애틀랜틱의 폭넓은 노선망으로 편리하게 환승할 수 있다.

가격은 기존 한국 국적기와 비슷하거나 다소 저렴할 가능성이 높다. 과거 다른 영국 국적기의 경우 한국 국적기 보다 비쌌지만, 버진애틀랜틱항공은 인천-런던 노선 가성비를 크게 높일 것으로 보인다.

리에즐 게릭 국제업무 총괄은 “한국은 문화적으로, 기술적으로 세계의 주목을 받는 나라로서 매우 중시하는 노선”이라며 “내년 3월 직항 취항은 버진애틀랜틱이 한국과 그 주변 국가와의 연결성을 확대하는데 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

엘리자베스여왕이 생전에 한국에 꼭 가보고 싶다면서 안동을 방문해 화제가 됐던 영국은 현재 유럽지역에서 컬쳐, 팝, 푸드, 헤리티지 등 다양한 분야의 한류붐이 매우 강한 나라로 알려져 있다. 영국 건국의 한 부류인 켈트족 등 계열에서 한민족 DNA가 나왔다는 점이 매우 놀랍다는 유전자 보고서가 나온 적도 있다.

버진애틀랜틱항공은 이번 취항이 1984년 창립 이래 ‘도전적인 신생 항공사’에서 ‘프리미엄 장거리 항공사’로 성장해 온 버진애틀랜틱의 새로운 도약이라고 의미부여했다.

항공편 스케줄을 보면 VS209(ICN → LHR)는 인천 출발 12:20(현지 시각)-런던 도착 18:50(현지 시각)이며, VS208(LHR → ICN)은 런던 출발 14:10(현지 시각)-인천 도착 D+1 10:30(현지 시각)이다.

항공기 총 좌석 수는 258석으로, 어퍼 클래스(Upper Class) 31석, 프리미엄(Premium) 35석, 이코노미(Economy) 192석이다.

버진애틀랜틱항공 한국지사(지사장 윤은주)는 2028년까지 A330-900 19대, A350-1000 12대, 787-9 14대로 구성된 총 45대의 100% 차세대 고효율 항공기를 운영할 계획이라고 밝혔다. 평균 기령은 7년 미만으로 유지되며 프리미엄 좌석 수요 증가에 따라 전체 프리미엄 좌석 비중도 확대된다. 최고급인 어퍼클래스에는 리트릿 스위트(Retreat Suite) 8석이 최초로 도입된다.

아울러 전좌석 ‘스타링크(Starlink)’ 무료 와이파이서비스를 제공할 방침이다. 내년 상반기 까지는 제한적 이용을 하고, A330neo, A350, 보잉 787 등 전 기종을 대상으로 한 와이파이 설치 작업은 2026년 3분기에 착수하여 2027년 말까지 순차적으로 완료할 예정이다. 목표는 ‘하늘 위의 집(home away from home)’이다.

버진애틀랜틱은 OpenAI 및 Tomoro.ai와 협력하여, Realtime API 기반의 고급 음성 모드 기능을 도입한 유럽 최초의 항공사이다. 이 기능은 버진애틀랜틱 앱에서 이용할 수 있으며, 언제 어디서나 필요할 때 개인화된 음성 기반 지원을 핸즈 프리(hands-free) 방식으로 제공한다고 한다.

버진애틀랜틱은 글로벌 전기 에어택시 선도 기업인 Joby와 영국 독점 파트너십을 체결하여, 공항 허브와 주요 도시를 빠르고 친환경적으로 연결하는 단거리 무배출 이동 서비스를 선보일 예정이다. 규제 및 안전 승인 절차를 마친 후 2030년 이전 출시를 목표로 하고 있다.

버진애틀랜틱의 클럽하우스는 탑승 전 편안함과 품격을 제공하는 대표적인 공간입니다. 지난 3월 로스앤젤레스 클럽하우스 오픈에 이어, 수백만 파운드 규모의 투자로 런던 히드로와 뉴욕 JFK 클럽하우스를 전면 리노베이션할 예정이다. ‘클럽하우스 버거’, ‘레드 헤드 칵테일’, ‘마일 하이 티’는 물론, 새롭게 출시된 ‘버진애틀랜틱 블러디 메리’와 ‘체리 파이 인 더 스카이 아이스크림’까지 다양하게 마련돼 있다.

버진애틀랜틱은 1984년 리처드 브랜슨 경이 설립한 항공사로, 혁신과 고객 서비스 정신을 핵심 가치로 성장해왔다고 밝혔다. 2025년 APEX 공식 에어라인 레이팅에서 8년 연속 영국 유일의 ‘글로벌 5스타 항공사’로 선정되었으며, 본사는 런던에 있으며 9250명의 임직원이 글로벌 무대에서 근무중이다.

버진애틀랜틱은 지분 및 조인트벤처 파트너인 델타항공과 함께 강력한 북미·유럽 네트워크를 구축하고 있으며, 대한항공과는 코드쉐어, 스카이팀 얼라이언스 회원사 관계이다. 에어프랑스-KLM과도 조인트벤처를 출범시켰다.

2023년 11월에는 100% 지속가능 항공유(SAF)만을 사용해 대서양을 횡단하는 세계 최초의 비행을 주도해 세계의 주목을 받았다.