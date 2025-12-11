[헤럴드경제=김주리 기자] 금값이 치솟는 가운데 국제 은값이 사상 처음 온스당 60달러를 돌파했다.

블룸버그 통신에 따르면 9일(미국 동부 시간) 오후 3시 55분 현재 은 가격은 4.5% 상승한 온스당 60.77달러를 나타냈다.

최근 며칠간 은값 상승세는 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대감 때문이다. 금융 시장에선 연준이 9일 이틀간 일정으로 열린 연방공개시장위원회(FOMC)에서 위원 간 의견 분열 속에서도 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것으로 예상한다.

스톤엑스 파이낸셜의 리서치 책임자 로나 오코넬은 “투자자들은 확실히 금리 인하를 기대하고 있었다”고 말했다.

은 가격은 올해 들어 두 배 이상 상승했다. 금 가격 상승률(60%)을 웃돈다.

올해 은값 랠리는 실물 시장의 공급 부족과 투자자들의 수요 급증 때문으로 분석된다.

지난 10월에는 세계 최대 은 소비국으로 꼽히는 인도와 은 기반 상장지수펀드(ETF)의 수요 급증으로 인해 런던 시장에서 역사적 수준의 공급 압박이 발생하기도 했다.

최근 몇 주간 더 많은 물량이 런던 금고로 운송되면서 이러한 공급 압박은 다소 완화됐다.

그러나 다른 지역에서는 여전히 공급 제약이 나타나고 있는데 중국 내 재고는 10년 만의 최저 수준이다.

시장에선 연준의 내년 통화정책 기조 전망에 주목하고 있다고 블룸버그는 전했다.

한편 이날 국제 금 가격도 0.5% 올랐다.