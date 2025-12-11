한국사회보장정보원 ‘e보건소’, ‘웹 접근성 품질인증’3년 연속 획득

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원은 대국민 보건포털 ‘e보건소’가 3년 연속 웹 접근성 품질인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

‘웹 접근성 품질마크(Web Accessibility Certification Mark)’는 장애인·고령자 등 정보 접근 약자도 웹사이트 이용에 불편이 없도록 웹 접근성 표준지침을 충족한 우수 홈페이지에 부여하는 인증이다.

공공보건포털 ‘e보건소’는 전국 보건소에서 운영하는 다양한 건강관리 사업 정보를 한눈에 확인하고, 증명서 발급, 온라인 서비스 신청 등 보건 관련 민원서비스를 종합적으로 제공하고 있다.

올해는 특히, 수술·항암치료 등으로 영구적 생식기능 손상이 예상되는 이들에게 생식세포(난자·정자) 동결·보존을 지원하는 ‘영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업’을 신규로 온라인 신청할 수 있도록 확대했다.

김현준 한국사회보장정보원 원장은 “모든 국민이 차별 없이 편리하게 이용할 수 있는 온라인 보건서비스 환경을 만들겠다”며 “온라인 신청 서비스도 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.