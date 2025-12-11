민중기특검, 김 여사 9번째 소환 조사 수사 종료 앞두고 사실상 마지막 조사 ‘종묘 차담회’ 의혹 등 남은 사항 추궁

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사가 11일 대면 조사를 받기 위해 민중기 특별검사팀에 출석했다. 특검 소환 조사는 오늘이 9번째로 이달 28일 특검 수사 기간이 끝나는 만큼 사실상 마지막 조사가 될 전망이다.

김 여사는 이날 오전 9시45분께 법무부 호송차를 타고 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실에 출석했다.

특검은 현재 김 여사를 상대로 남아있는 수사 사항 전반에 대해 조사 중인 것으로 전해졌다. 우선 김 여사가 지난해 9월 3일 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 갖고 국가유산을 사적으로 이용했다는 ‘종묘 차담회 의혹’이 조사 대상이다. 아울러 김 여사가 윤석열 전 대통령과 함께 2023년 8월께 해군 지휘정인 귀빈정에서 파티를 즐겼다는 의혹에 대해서도 조사가 이뤄질 것으로 보인다.

특검은 이 밖에도 종합건설업 면허가 없는 인테리어 업체 21그램이 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 따내는 과정에서 특혜를 받았다는 의혹도 조사할 예정이다. 특히 이 의혹과 관련해서는 21그램 김태영 대표의 배우자 조모 씨가 지난 2022년 김 여사에게 명품 가방과 의류 등을 건넨 정황이 포착돼 부정 청탁 여부를 추궁할 것으로 보인다.

또한 특검은 김 여사가 김기현 국민의힘 의원의 배우자로부터 2023년 3월 당 대표 선거 지원 대가로 260만원 상당의 로저비비에 클러치백을 받았다는 의혹에 대해서도 함께 조사할 방침이다.

김 여사는 지난 8월 29일 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 명태균 공천개입(정치자금법 위반), 건진법사·통일교 청탁(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 의혹 관련 혐의로 구속기소 돼 1심 재판을 받고 있다. 1심 선고기일은 내달 28일 서울중앙지법에서 열린다.