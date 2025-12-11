‘PLAY FREE’ 광고도 공개…다양한 프로모션도

[헤럴드경제=박연수 기자] 도미노피자가 한국 진출 35주년의 피날레를 장식할 신메뉴 ‘LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자’를 오는 12일 출시한다고 밝혔다.

K-푸드 트렌드를 활용한 신메뉴는 자사 모델인 손흥민 선수의 활약과 2026년 북중미 월드컵의 선전을 기원하는 의미를 담았다. 치즈폴레 소스로 맛을 극대화한 갈비 스테이크와 과카몰리 크림치즈에 찍은 슈림프 토핑으로 육지와 바다의 맛을 한 판으로 맛볼 수 있다. 치즈폴레 디핑소스는 별도로 제공한다.

가격은 L사이즈 3만3900원, M사이즈 2만8000원이다. 도미노피자 회원에 가입하면 20% 할인가에 즐길 수 있다. ‘도미노스데이’, ‘목요일 1+1’ 등 다양한 회원 혜택도 적용된다.

도미노피자는 신규 사이드디시로 바삭한 식감의 ‘콘 크런치 치킨’과 갈비 스테이크와 치즈폴레 소스가 만나 색다른 감칠맛을 선사하는 ‘LA 치즈폴레 갈비 파스타’도 선보인다. 이와 관련해 ‘PLAY FREE’ 콘셉트의 새로운 광고영상을 선보인다. 릴스 챌린지 등 마케팅 활동도 진행할 예정이다.