생성형 AI 기반 차량용 HPC 내 ‘AI 캐빈 플랫폼’ CES 2026서 고객사 대상 최초 공개 예정 첨단 생성형 AI 기능을 탑승자 경험 전반에 통합

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 CES 2026에서 퀄컴과 함께 개발한 생성형 AI 기반 차량용 고성능 컴퓨팅 장치(HPC)를 공개할 예정이다.

LG전자는 다음달 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 자동차의 두뇌 역할을 하는 HPC에 적용되는 온디바이스 AI 설루션 ‘AI 캐빈 플랫폼’을 완성차 고객사 대상으로 최초 선보일 예정이라고 11일 밝혔다. 이로써 LG전자는 AIDV(AI-Defined Vehicle, 인공지능중심차량) 시대를 선도하는 앞선 기술력을 시도하겠다는 방침이다.

AI 캐빈 플랫폼은 차량의 두뇌 역할을 하는 HPC에 적용돼 시각 분석, 언어 처리, 이미지 생성 등 첨단 생성형 AI 기능을 탑승자 경험 전반에 통합하는 설루션이다. LG전자는 이를 통해 기존 소프트웨어중심차량(SDV) 개념을 넘어 인공지능이 차량 운영 전반을 주도하는 ‘AIDV’ 기술을 CES 현장에서 집중적으로 소개할 계획이다.

이번에 공개되는 플랫폼은 비전 언어 모델(VLM), 대형 언어 모델(LLM), 이미지 생성 모델 등 오픈소스 기반의 다양한 생성형 AI 모델을 LG전자의 차량용 인포테인먼트 시스템에 적용한 것이 특징이다. 탑승자의 행동, 차량 내부 상황, 주변 환경을 실시간으로 분석해 상황에 맞는 메시지, 음성 안내, 이미지 등을 운전자에게 즉각 제공할 수 있다.

AI 캐빈 플랫폼에는 퀄컴의 고성능 오토모티브 설루션 ‘스냅드래곤 콕핏 엘리트’가 핵심 연산 장치로 탑재됐다. 이를 통해 모든 AI 연산이 차량 내부에서 자체 처리되는 온디바이스 AI 구조를 갖췄다. 외부 AI 서버와의 통신이 필요 없어 응답 속도가 빨라지고 안정성이 강화되며, 데이터가 외부로 나가지 않아 보안성도 대폭 높아졌다는 평가다.

AI 캐빈 플랫폼은 차량 내외부 카메라를 통해 수집한 영상 정보를 기반으로 운전 상황에 맞춘 안내 기능도 수행한다. 예컨대 출근길 합류 구간에서 옆 차선 차량 접근이 감지되면, 내부 카메라로 운전자의 시선을 확인해 ‘합류 차량이 접근 중입니다. 전방을 주시하고 안전에 유의하세요’와 같은 맞춤형 경고 메시지를 디스플레이와 음성을 통해 전달한다.

이미지 생성 모델을 활용한 새로운 사용자 경험도 제공된다. 눈이 쌓인 도로를 주행하며 음악을 듣고 있다면 주변 환경을 분석해 가로등 사이로 눈이 내리는 장면, 크리스마스 분위기의 배경 이미지 등을 실시간으로 생성해 차량 디스플레이에 띄워준다. 이와 함께 ‘겨울밤에 어울리는 노래를 추천해 드릴까요?’와 같은 상황 맞춤형 제안도 가능하다.

LG전자는 CES 2025에서도 퀄컴과 함께 차량용 인포테인먼트와 첨단 운전자보조시스템(ADAS)을 하나의 장치로 통합 제어하는 HPC 플랫폼을 공개하는 등 협력을 지속적으로 강화해 왔다. 당시 선보인 플랫폼은 퀄컴의 ‘스냅드래곤 라이드 플렉스’ 기반으로 차량 내 다양한 기능을 단일 컨트롤러에 통합해 비용 효율성과 성능을 동시에 확보했다는 평가를 받았다.

은석현 LG전자 VS사업본부장은 “글로벌 시장에서 입증된 기술력과 신뢰도를 바탕으로 강력한 파트너십을 확대해 SDV를 넘어 AIDV로의 전환도 주도해 나갈 것”이라고 말했다.