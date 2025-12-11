국립생물자원관, ‘지역생물다양성전략 이행 지원 토론회’ 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 11일 서울 종로구 ‘대왕빌딩 누구나’에서 ‘지역생물다양성전략 이행 지원 토론회’를 개최한다고 밝혔다.

지역생물다양성전략은 지방정부가 주체가 돼 주민과 함께 지역의 생태계와 생물다양성을 보전·관리하기 위한 생활권 기반의 전략으로, 국가생물다양성전략 이행에 중요한 역할을 한다.

지방정부의 생물다양성 전략 수립과 이행을 지원하기 위한 이번 토론회에서는 서울시와 울산시의 지역생물다양성전략 수립 사례를 통해 지역 전략의 고유한 목표와 5가지 공통실천목표인 ▷생태계 복원으로 자연자본 가치 확대 ▷생태우수지역 확대 및 지역사회 혜택 강화 ▷침입 외래생물 유입 차단 및 방제 강화 ▷도시 생물다양성 증진 ▷다양한 이해관계자 참여 보장 등의 조화로운 수립 방안을 모색한다.

또 ‘제5차 국가생물다양성전략’의 공통실천목표 중 하나인 ‘생태계 복원 이행’을 위해 자발적으로 참여한 서울, 부산, 인천, 광주, 울산, 경기, 충남의 복원지역 점검 사례도 공유된다.

유호 국립생물자원관장은 “이번 토론회에서 제시된 의견을 지방정부의 생물다양성전략 수립과 생태계복원정책 이행을 지원하는 데 적극 반영해 나가겠다”라고 말했다.

한편 유엔 생물다양성협약(CBD)은 당사국의 중앙정부와 지방정부 모두 생물다양성 보전을 위한 전략을 마련하도록 권고하고 있다. 정부는 2024년 수립한 ‘제5차 국가생물다양성전략’에 지역생물다양성전략 수립 및 이행·관리 목표를 담은 바 있다.