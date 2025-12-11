美연준 25bp 인하와 파월의 비둘기파 발언에 뉴욕증시 강세 예상보다 완화적이었던 FOMC 기조에 전통 산업주 중심 상승

[헤럴드경제=김유진 기자] 제롬 파월 연준(Fed) 의장이 예상보다 한층 완화적인(비둘기파적) 메시지를 내놓으면서 뉴욕증시 주요 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리를 25bp 인하까지 투자 심리에 불을 지핀 것으로 분석된다.

10일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 497.46포인트(1.05%) 오르며 48,057.75로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 46.17포인트(0.67%) 상승한 6,886.68을 기록했고, 나스닥종합지수는 77.67포인트(0.33%) 오른 23,654.16으로 장을 마감했다.

연준은 이틀간 진행된 정례회의 후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표범위를 3.50~3.75%로 25bp 내렸다고 밝혔다. 세 차례 연속으로 같은 폭의 인하가 이어진 셈이다.

회의 전 시장에서는 금리를 낮추더라도 성명과 기자회견은 매파적으로 흐를 가능성이 크다는 관측이 우세했다. 금리 동결 의견을 가진 위원들을 고려해 경계감을 유지할 것이라는 예상이었다.

실제로 성명에는 “향후 금리 조정의 규모와 시점을 세심히 검토할 것”이라는 문구가 포함되며 다소 매파적 색채가 나타났다. 시장은 이를 단기간 금리동결 신호로 받아들였다.

그러나 파월 의장의 기자회견은 예상보다 더 완화적이었다.

그는 “위원 중 누구도 다음 조치가 금리 인상이 될 것으로 기본 가정을 하고 있지는 않다”며 금리 인상 가능성을 사실상 배제했다. 최근 ECB 인사의 금리 인상 언급 이후 연준의 기조를 확인하려는 분위기가 강했기에 시장은 그의 발언에 더욱 주목했다.

파월은 정책금리에 대해서도 “현재 금리는 중립금리 범위 안, 그중 상단에 있다”고 말하며 추가 인하의 여지를 남겼다. 이 발언 이후 주가 상승폭이 커졌고 2년물 국채금리는 낙폭을 8bp까지 확대했다.

다만 점도표는 내년과 내후년에 각각 25bp씩 한 차례만 금리를 낮출 것으로 제시해 구체적인 인하 시점은 불투명한 상태다.

올스프링글로벌인베스트먼트의 마티아스 슈버 멀티에셋 팀장은 “최종금리를 둘러싼 위원들 간 견해 차이가 중요하다”며 “2026년부터 새로 투표권을 갖게 되는 위원 구성 변화가 더욱 관심을 받을 것”이라고 진단했다.

CME 페드워치에 따르면 금리선물시장은 내년 4월까지 기준금리가 25bp 내릴 가능성을 43.2%, 동결될 가능성을 40.1%로 반영하고 있다. 즉, 내년 1분기까지는 금리가 유지될 것이라는 전망이 우세한 셈이다.

업종별로는 유틸리티를 제외한 전 분야가 올랐으며 금융, 에너지, 임의소비재, 소재, 산업, 헬스케어 등이 1% 이상 상승했다.

비둘기파적 기조가 예상보다 강했던 만큼 기술주보다는 전통 제조·산업주가 더 크게 반응했다. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 1.32% 급등했다.

특히 중소기업은 대형 기술기업보다 차입 부담이 더 큰 편이어서 금리 인하 혜택이 상대적으로 크다.

존슨앤드존슨과 캐터필러는 3% 넘게 올랐고, 금융주 역시 예대마진 확대 기대감으로 상승했다. JP모건체이스가 3.19%, 아메리칸익스프레스(아멕스)가 3.20%, 골드만삭스는 1.44% 올랐다.

시가총액 1조 달러 이상 대형 기술주에서는 마이크로소프트가 2.74% 하락했으나 아마존, 브로드컴, 알파벳, 테슬라는 1%대 상승세를 보였다.

오라클은 3분기 매출이 시장 예상을 밑돌아 시간외 거래에서 6% 이상 급락 중이다.

워너브러더스 디스커버리는 파라마운트-스카이댄스의 적대적 인수 추진 소식이 이어지며 이날도 4.49% 상승해, 파라마운트가 제시한 공개매수가(30달러)에 근접했다.

반면 넷플릭스는 워너브러더스 인수를 성사시키지 못할 가능성에 대한 우려로 4.14% 하락했다.

한편 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장 대비 1.16포인트(6.85%) 떨어진 15.77을 기록했다.