13일과 14일 개최, 중랑천 철새보호구역에서 열리는 서울 유일 철새 축제 탐조대회, 원앙투어, 토크콘서트, 원앙마켓 등 주민 참여 중심 체험 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 12월 13일부터 14일까지 이틀간 살곶이체육공원과 인근 중랑천 철새보호구역에서 ‘제2회 중랑천 버드 페스티벌 2025 성동원앙축제’를 개최한다.

‘2025 성동원앙축제’는 성동구와 사회적협동조합 한강이 공동주최, 서울 도심에서 열리는 유일한 철새 축제다. 에코피스아시아, 에코샵홀씨 등 환경 단체와 성동희망나눔, 성동구자원봉사센터 등 15개 지역 단체들이 참여한다.

또, 중랑천 가꾸기 활동에 직간접적으로 참여해 온 대원제약, 삼양사, LX인터내셔널, 서린컴퍼니, 풀무원다논 등 6개 기업이 후원한다.

중랑천 하류 성동구 구간은 서울시 철새보호구역 1호와 3호로 지정되어 있으며, 사회적협동조합 한강과 성동구가 협력하여 하천 생태계를 보호하고 있다. 3년간의 노력 끝에 멸종위기종인 수달과 맹꽁이가 돌아오고, 수백 마리의 원앙이 겨울을 나기 위해 도래하는 등, 도심 속 자연 보호구역으로 자리잡았다.

성동원앙축제는 시민들과 함께 이뤄온 생태 보호 노력이 문화적 축제로 발전했다는 점에서 의미가 남다르다.

올해 성동원앙축제는 ‘우리 곁의 원앙, 원앙 곁의 우리’라는 주제로 열린다. 함께 살아가는 생명들의 소중함을 인식하고, 자연과 공존을 위한 실천을 다짐한다는 의미다. 특히, 원앙뿐만 아니라 수달, 삵, 너구리, 맹꽁이 등 중랑천에 살고 있는 다양한 동물들을 위한 공간을 지키는 중요성도 알리는 기회가 될 것으로 기대된다.

축제 기간에는 중랑천 철새를 만날 수 있는 다양한 체험 프로그램이 진행된다. ‘탐조대회’는 전문가와 동행하여 중랑천 철새들을 관찰하고, 종 다양성과 개체수를 기록하여 시상한다. ‘원앙투어’는 해설이 함께하는 철새 산책 프로그램으로 1일 4회에 걸쳐 회당 20명 정원으로 운영된다.

또, 산새마을 도연스님 초청 ‘토크 콘서트’를 비롯하여 원앙 관련 제품들을 만날 수 있는 ‘원앙마켓’이 마련되며, 철새 먹이 주기, 보드게임 등 체험 부스도 운영된다.

정원오 성동구청장은 “이번 축제는 중랑천의 생물다양성이 유지될 수 있게 꾸준히 자연을 가꾸고 돌보는 일을 이어온 환경 단체와 시민들이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 도심에서 다양한 야생동물들이 공존할 수 있도록 중랑천의 생태적 가치를 지켜가기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.