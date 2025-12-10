김정욱 농식품부 농업혁신정책실장, 필리핀 현지 착공식 참석

[헤럴드경제=배문숙 기자]필리핀에 국내 농기계의 동남아 수출거점기지가 생긴다.

농림축산식품부는 10일 필리핀 카바나투안시에서 ‘한국농기계전용공단’ 착공식이 열렸다고 밝혔다.

이날 행사에는 김정욱 농식품부 농업혁신정책실장을 비롯해 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 김신길 한국농기계공업협동조합 이사장 등 양국 주요 관계자들이 참석했다.

이번 프로젝트는 국내 농기계 업계의 동남아 수출 거점 확보와 필리핀 정부의 농업 기계화 수요가 맞물려 성사됐다.

국내 기업 투자로 내년부터 2034년까지 필리핀 카바나투안시 6만평 부지에 농기계 제조공장이 설립되며 필리핀 정부는 향후 75년간 토지임대와 도로·전기·통신·용수 등 인프라, 관세·지방세 면세 혜택 등을 제공한다.

동남아 지역으로의 국내 농기계 수출은 지난해 기준 전체의 4.3%로 비중은 낮지만 수출 규모가 2023년 3700만달러에서 지난해 5200만달러로 해마다 증가세로 잠재력이 큰 시장이다. 특히 필리핀은 동남아 중 수출 비중이 60%로 가장 높은 국가다. 수출액도 2023년 900만달러에서 지난해 3100만달러로 3배이상 증가하는 등 우리 기업이 진출·정착하기에 유리한 국가로 평가된다.

이런 점을 감안, 농식품부는 이번 공단을 북미 시장에 70% 이상 편중된 농기계 수출 구조를 다변화하는 거점으로 삼을 계획이다.

김 실장은 “이번 프로젝트는 양국 모두에게 있어 농업 및 농기계 산업 발전에 크게 기여할 것”이라며 “한국 정부도 프로젝트가 원활히 진행될 수 있도록 필리핀 정부 협력 및 진출 기업 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

그러면서 필리핀 정부에 “한국 기업들이 순조롭게 공단을 조성하고, 이후 안정적으로 자리잡을 수 있도록 정책적으로 지원해달라”고 요청했다.