[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]최경환 전 경제부총리가 9일 영남대 경영행정대학원 최고경영자과정 특강을 진행했다.

이날 강연장에는 지역 기업 CEO와 자영업 리더들이 대거 참석했다.

최 전 부총리는 먼저 통계를 근거로 경북의 위기 상황을 설명했다.

그는 “2025년 6월 기준 경북의 인구소멸위험지수는 31.4로 전국 17개 시도 중 최하위권(2위)”이라며 “재정자립도도 24.35% 수준에 그쳐 성장 기반이 무너지고 있다”고 지적했다.

이어 서울과 경북의 주택가격지수(187.9 vs 98.0) 격차를 언급하며 수도권 집중화가 지역 양극화를 심화시키고 있다고 분석했다.

따라서 성장동력을 되살리기 위해서는 신산업 트라이앵글 구축, 지방대학 경쟁력 강화, 문화관광 산업 고도화, TK 신공항 국가 재정 사업 전환 ,의료 인프라 확충 등 ‘5대 전략’을 제시했다.

특히 최 전 부총리는 의료 인프라 부족을 경북의 가장 심각한 문제 중 하나로 지목했다.

그는 “경북의 인구 1000명당 의사 수는 2.3명으로 서울의 절반에도 미치지 못한다”며 “도민의 기본 건강권 확보를 위해 경북 북부권 국립의대 신설과 원격의료 도입이 시급하다”고 말했다.

TK 신공항 사업에 대해서는 “군 공항 이전을 민간에 맡기는 기부대양여 방식은 현실성이 없다”며 “가덕도 신공항처럼 국가가 재정을 투입해 항공·물류 복합 경제권으로 키워야 한다”고 주장했다.

최 전 부총리는 마무리 발언을 통해 “경북 경제가 다시 일어서기 위해서는 기존의 방식을 답습해서는 안 된다”며 “지역 지도자들이 혁신의 주체가 돼야 한다. 저 또한 경북경제 회생을 위해 정책적 조언을 계속하겠다”고 말했다.