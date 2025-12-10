[헤럴드경제=홍태화 기자] 더불어민주당에 대한 교단의 로비 의혹 명단을 공개할 수 있다는 입장을 밝혔었던 윤영호 전 통일교 세계본부장의 공판이 아무런 폭로 없이 끝났다.

김건희 전 여사에게 명품 가방과 목걸이 등 금품을 전달한 혐의로 기소된 윤 전 본부장은 10일 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사) 심리로 열린 청탁금지법 위반, 업무상 횡령, 정치자금법 위반 등 혐의 결심공판 최후진술에서 민주당 로비 의혹 명단 부분에 관한 언급을 하지 않았다.

윤 전 본부장은 지난 5일 열린 재판에서 2022년 교단 행사인 ‘한반도 평화서밋’을 앞두고 국민의힘뿐 아니라 민주당과도 접촉을 시도했다고 밝힌 바 있다.

윤 전 본부장은 당시 “2017∼2021년은 국민의힘보다 민주당과 가까웠다”며 “평화서밋 행사를 앞두고 현 정부의 장관급 네 분에게 어프로치(접근) 했고, 그중 두 명은 (한학자) 총재에게도 왔다 갔다”고 말했다.

그러면서 “(실명을 밝히면) 파장이 있을 것이라 고민된다”며 민주당 인사들의 실명은 언급하지 않았다.

또 그는 해당 내용을 특검 조사에서 진술하고 국회의원 리스트도 말했지만, 특검팀이 공소사실에서 빠뜨렸다는 취지의 주장을 내놓기도 했다.