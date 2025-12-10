[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국·캄보디아 경찰이 범죄 단지를 급습해 감금된 20대 남성 1명을 구출하고, 범죄 조직원들을 검거했다.

10일 경찰청에 따르면 한국과 캄보디아 경찰관이 합동 근무하는 ‘코리아 전담반’은 전날 시하누크빌 범죄 단지를 급습해 사기 범죄를 벌이던 한국인 51명을 검거했다. 단지 내에서 감금·고문을 당하던 20대 남성도 한국인이었다.

작전에는 코리아 전담반 소속 한국 경찰관 5명, 캄보디아 경찰 9명을 비롯해 캄보디아 경찰특공대 100여명, 한국 국가정보원 요원 등이 동원됐다.

코리아 전담반은 지난 4일 20대 한국인 남성이 감금 및 고문을 당한다는 112 신고를 토대로 위치 파악에 나섰다. 또 현지 경찰에 ‘긴급 구조 요청서’를 보냈다.

이 요청서는 양국 경찰이 최근 합의한 신속 출동 절차로 긴급 상황이 확인될 경우 위치 정보·인적 사항만으로 캄보디아 경찰의 신고 출동을 가능케 했다.

종전에는 현지 경찰이 감금 신고를 받고도 신고자의 얼굴 사진·동영상 등 까다로운 조건을 요구해 구출에 어려움을 겪어왔는데 이를 보완했다.

경찰청은 “이번 작전은 재외국민 보호부터 대규모 범죄조직 검거까지 코리아 전담반의 양국 경찰이 함께 참여한 대규모 합동 구출·검거 작전”이라고 강조했다.