17개 광역지자체 100g 당 가격 보니 광주 3468원, 서울 3377원, 부산 3301원 順 대전 2649원 가장 싸…충남, 경북 순으로 낮아

[헤럴드경제=한지숙 기자] 돼지고기 삼겹살이 가장 비싼 광역자치단체는 광주, 가장 싼 곳은 대전으로 나타났다. 두 곳의 가격 차이는 30%에 달했다.

10일 행정안전부가 공개하는 지방물가정보를 살펴보면 지난달 광주광역시 삼겹살 100g당 평균 가격은 3468원으로 17개 광역지자체 가운데 가장 높았다. 광주 다음으로 서울이 3377원, 부산이 3301원으로 뒤를 이었다.

그 밖에 삼겹살 100g 가격이 3000원을 넘는 지역은 전북(3197원), 대구(3174원), 전남(3155원), 인천(3148원), 충북(3090원), 울산(3004원) 등이었다.

삼겹살 가격이 가장 싼 대전은 100g당 평균 2649원으로 집계됐다. 광주와 비교해 30.9% 저렴한 것이다.

대전에 이어 삼겹살이 싼 지역은 충남(2796원), 경북(2814원), 경기(2864원), 제주(2870원), 경남(2917원), 강원(2983원) 순이었다.

최근 1년간 삼겹살 가격이 가장 많이 오른 지역은 서울로 2878원에서 15.2% 뛰었다. 전남, 부산, 대구, 경남 등의 상승률도 10%가 넘었다.

반면 같은 기간 제주는 2996원에서 126원(4.2%) 내렸다. 강원과 대전도 가격이 떨어진 것으로 나타났다.