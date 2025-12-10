8대 금융지주 CEO 간담회 열어 이달 중 지배구조 개선 TF 가동 설명 “소비자 피해 등서 지주 역할 소극적 필요시 역할 강화 위한 제도개선 검토”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 10일 8대 금융지주 회장과 만나 공정하고 객관적인 최고경영자(CEO) 자격기준을 마련하는 등 금융권 지배구조 선진화 방안을 지속 추진하겠다는 의지를 전했다.

이 원장은 이날 서울 중구 은행회관에서 8개 금융지주 CEO, 조용병 은행연합회장과 간담회를 열고 이달 중 지배구조 개선 태스크포스(TF)를 가동한다면서 이같이 밝혔다.

그는 “지주회사는 투명한 승계 시스템과 개정 상법의 취지대로 회사와 주주의 이익을 최우선으로 하는 독립적인 이사들에 의한 견제 기능을 확보할 때 주주와 시장의 신뢰를 얻을 수 있다”면서 은행권의 협조를 당부했다.

향후 지배구조 개선 TF에서는 CEO 자격기준 마련과 함께 사외이사 추천경로 다양화, 이사회의 집합적 정합성 제고 등을 논의할 계획이다. 전 국민을 대표하는 기관으로부터 사외이사 추천을 받거나 이사회에 정보기술(IT) 보안 및 금융소비자 분야의 대표성 있는 사외이사를 최소 1인 이상 포함하는 등의 방안이 거론된다.

이 원장은 또한 “반복되는 소비자 피해, 대형 금융사고 등에서 금융지주의 역할이 소극적”이라고 지적하며 “금융지주가 개별 자회사의 취약점을 적시에 인식하고 그룹 전반의 리스크를 통합적으로 관리하는 본연의 의무를 적극적으로 수행해달라”고 강조했다.

그러면서 “필요시 금융지주의 적극적인 역할 강화를 위한 제도적 개선방안을 검토하겠다”고 덧붙였다.

이날 간담회는 금융권의 당면 현안과 금융회사가 나아갈 방향에 대해 논의하고 금융권의 건의사항을 듣기 위해 마련됐다.

이 원장은 ▷생산적 부문으로의 자금공급 활성화 ▷사전예방적 금융소비자보호 체계 강화 ▷금융권 IT 보안 강화 등도 주문했다. 특히 생산적 금융과 관련해 “바젤 등 국제기준이 허용하는 범위 안에서 금융권의 자본 규제 합리화 방안을 적극 모색할 계획”이라고 전했다.

금융소비자 보호와 관련해선 “상품 설계 단계부터 판매까지 금융상품 생애주기별로 내재된 위험과 소비자보호 이슈를 그룹 전체의 일관된 내부통제 체계와 조직 소통 아래 관리될 수 있도록 금융지주 CEO가 주도적 역할을 해달라”고 힘줘 말했다.

이에 대해 조용병 은행연합회장은 “금융지주회사가 위상에 걸맞게 신뢰를 공고히 해 경쟁력을 강화할 필요가 있다”면서 “금융회사의 소비자보호와 내부통제 강화 필요성 등에 공감한다. 금융감독 정책 방향에 적극 협조하겠다”고 화답했다.

금융지주회사 CEO들도 “보이스피싱, 개인정보 보안, 금융사고 예방 등 소비자보호 관련 사항에 대한 철저한 점검과 그룹 차원의 사전예방적 소비자보호 체계 구축을 적극 추진하겠다”고 언급했다. 미래성장산업, 지역경제 등 생산적 부문으로의 자금공급 확대 등도 약속했다.