[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]지난 9월 11일 열린 화서2동 새빛만남에 참석한 홍우승 수원 율현초등학교 교장은 이재준 수원특례시장에게 “율현초등학교를 방문해 아이들과 함께해 달라”고 부탁했다. 이재준 시장은 “조만간 방문하겠다”고 약속했고, 12월 10일 율현초 ‘일일교장’이 돼 아이들을 만났다.

율현초등학교 알밤관(대강당)에서 열린 이날 일일교장 행사에서 이재준 수원시장은 3학년 학생들을 대상으로 강의하고 수원시장이 하는 일, 수원시장의 하루, 수원의 자랑 거리 등을 소개했다.

이재준 시장은 “시장은 시민을 위해 여러 의견을 듣고, 결정하고, 함께 움직이는 사람”이라며 “시민이 안전하고 행복하게 살 수 있도록 돕는 일을 한다”고 설명했다.

또 “수원을 더 살기 좋은 도시로 만들려면 여러분, 선생님, 부모님, 시민이 함께 힘을 모아야 한다”며 “여러분 한 명 한 명이 수원을 만드는 주인공”이라고 말했다.

이어 “쓰레기 아무 데나 버리지 않기, 분리배출 잘하기, 친구 도와주기, 물 아껴 쓰기, 우리 동네 사랑하기와 같은 작은 행동이 수원을 지키는 큰 힘이 된다”고 강조했다.

율현초등학교 3학년 학생들은 이날 이재준 시장을 ‘명예 율현인’으로 임명했다. 학생 대표가 이재준 시장에게 임명장을 전달했다.