[헤럴드경제=김보영 기자] 올해 상반기 소비자들이 가장 많이 찾은 과자는 농심의 ‘새우깡’으로 나타났다. 경쟁이 치열한 가운데 각 식품사의 대표 브랜드들이 상위권에 대거 이름을 올렸다.

10일 식품산업통계정보에 따르면 올해 상반기 소매점 기준 새우깡 매출은 578억원으로 지난해에 이어 1위에 올랐다. 전년 동기 대비 매출은 1% 감소했지만, 스낵과 초콜릿, 비스킷 등 모든 과자 카테고리를 포함한 전체 순위에서 여전히 1위 자리를 지켰다.

2위는 감자 스낵의 강자인 오리온 포카칩으로 매출 544억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출이 8.1% 늘며 10위권 내 제품 중 가장 높은 증가율을 보였다. 지난 4월 출시된 ‘포카칩 트리플페퍼’와 특정 시기에만 먹을 수 있는 제철 햇감자로 만든 포카칩이 SNS에서 인기를 끌면서 매출을 견인했다는 분석이다.

그 다음으로는 오리온 초코파이(478억원)와 롯데웰푸드 빼빼로(426억원), 농심켈로그 프링글스(418억원), 롯데웰푸드 꼬깔콘(412억원), 해태제과 홈런볼(396억원), 페레로 로쉐(365억원), 롯데웰푸드 가나(338억원), 오리온 오징어땅콩(315억원) 등이 상위권에 이름을 올렸다.

특히 롯데웰푸드의 가나는 상반기 매출이 338억원으로 전년 동기 대비 7.8% 늘었다. 올해 출시 50주년을 맞아 마케팅을 강화하고 프리미엄 제품군을 확대한 결과, 매출 상승 효과가 나타난 것으로 풀이된다.

비스킷으로는 유일하게 10위권에 이름을 올린 해태제과의 홈런볼은 상반기 매출 396억원을 기록했다. 야구장 대표 간식으로 알려진 홈런볼은 올해 누적 매출 2조원 달성을 눈앞에 두고 있다.

과자류 중 규모가 가장 큰 스낵 분류에서 제조사별 점유율을 살펴보면 오리온이 23.8%로 1위를 차지했다. 농심(23.6%)과 크라운제과(9.5%), 롯데웰푸드(8.7%), 해태제과(7.8%)가 뒤를 이었다.

업계 관계자는 “기존에는 여름이 스낵 성수기로 여겨졌지만, 제철 재료의 활용도가 커지면서 사계절 내내 다양한 제품에 대한 수요가 높아졌다”고 말했다.