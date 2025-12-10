中, 엔비디아 H200칩 공공부문 금지 민간엔 사유보고 의무화 등 ‘만지작’ 중국기업 ‘반도체 자립’ 기조 유지

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 ‘H200’에 대해 자국 기업들의 접근을 제한할 것으로 알려졌다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 9일(현지시간) 사안에 정통한 관계자 2명을 인용해 “중국 정부가 최근 도널드 트럼프 대통령이 수출을 허용한 H200 칩에 대해 사용을 규제하는 방안을 논의하고 있다”고 밝혔다.

이 관계자들은 엔비디아 칩을 구매하겠다고 요청한 중국 기업이 국산 대안 제품을 쓰지 않는 이유를 설명하게 하는 등 승인 절차를 의무화할 가능성이 높다고 설명했다. 또한 정부 산하 기관의 H200 구매 금지 등의 조치가 도입될 수도 있다고 전했다.

이미 중국은 엔비디아가 중국 수출용으로 성능을 제한한 ‘H20’에 대해서도 사용을 제한한 바 있다. H20의 성능이 화웨이 등 자국 기업이 개발한 제품보다 크게 뛰어나지 않다면서 중국산 칩 사용을 장려했다.

중국 정부가 H200에 대한 규제를 도입할 경우 트럼프 대통령의 기대와는 다른 방향으로 양국의 AI 경쟁이 전개될 것으로 보인다. 미국 CNBC 방송도 “중국 기업의 반도체 기술 자립 전략 덕분에 고성능 제품들이 나오는 상황에서 엔비디아의 H200을 다시 도입할지는 의문이 남는다”고 짚었다.

“기차 이미 떠났다”…H200 수출 허용은 뒷북, 中반도체 자립 막기 어려워

앞서 도널드 트럼프 대통령은 8일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “미국이 강력한 국가 안보를 계속 유지하는 조건으로 엔비디아의 H200 제품의 대중 출하를 허용할 것이라고 시진핑 중국 국가주석에게 통보했다”며 “시 주석은 긍정적으로 반응했다”고 밝혔다.

하지만 미국이 H200을 중국에 수출하더라도, 중국의 반도체 기술 자립을 막을 수는 없다는 것이 대체적인 평가다.

조지 천 아시아그룹 파트너는 “시진핑 중국 국가주석이 H200 수입을 허용한다고 해서 중국이 미국 칩에 전적으로 의존하는 선택을 하진 않을 것”이라며 “향후 5~10년 동안 중국의 자립 전략은 변하지 않을 것이다. 엔비디아의 H200가 시간을 벌어줄 순 있지만, 이 기회가 영원히 지속되지는 않을 것”이라고 말했다.

카운터포인트 리서치의 닐 샤 파트너는 CNBC에 “이번 조치가 미국 기업의 매출을 올릴 기회를 다시 열어주기는 했지만 전략적 관점에서 보면 이미 ‘기차는 이미 떠난 뒤’라며 ”중국은 반도체에서 미국을 빠르게 따라잡고 있다. 소프트웨어를 최적화해 내수 중심 모델을 구축하고 있다“고 평가했다.

H200, 中 반도체 보다 고성능…알리바바, 바이트댄스 등 외면 어려워

다만 H200가 H20보다 고성능 제품이라는 점에서 중국이 수출이 허용된 H200을 쉽게 외면할 수 없는 측면도 존재한다.

트럼프 대통령이 수출을 허용한 H200은 엔비디아가 2023년 말에 발표한 H100의 업그레이드 버전이다. 이 칩은 최신 아키텍처인 블랙웰 기반은 아니지만 대규모 AI 모델과 생성형 AI 훈련에 최적화됐다는 평가를 받는다.

이 때문에 전문가들은 H200에 대해 알리바바와 바이트댄스, 텐센트 등 중국 IT 대기업들의 수요가 적지 않을 것으로 예상했다.

실제 중국 IT 기업들은 정부 규제 탓에 중국산 칩을 사용하고 있지만 성능이 더 뛰어나고 유지와 관리가 쉬운 엔비디아 제품을 선호하고 있다. 많은 중국 기업들은 국내에서 사용이 금지된 엔비디아 칩을 사용하기 위해 해외에서 AI 모델을 학습시키는 것으로 전해졌다.

영국 자산운용사 퀼터 체비엇의 벤 배링거 기술 연구 책임자는 “H200은 H20보다 나은 칩이고, 중국에는 전반적인 칩 공급 부족이 있기 때문에 H200에 대한 수요가 있을 것으로 본다”며 “중국 주요 빅테크들은 가능하다면 엔비디아와 AMD 제품을 쓰고 싶어할 것“이라고 설명했다.

CNBC는 “중국 반도체 산업은 여전히 미국 및 기타 국가들에 뒤처져 있다. 특히 첨단 칩을 제조하는 능력에선 대만 TSMC에 크게 밀리고 있고, 최첨단 공정을 위한 장비 수입에도 제약을 받는다”며 “중국 자체 칩들도 성능 측면에서 엔비디아의 칩과 격차가 크다. 때문에 H200은 중국 기업들에게 매우 매력적인 선택지로 남아 있다”고 짚었다.

한편 트럼프 대통령의 H200 중국 수출 허용 조치에 대해선 미국 정치권 일각에서도 반발이 작지 않을 것으로 보인다. 현재 연방상원에는 H200을 포함해 블랙웰 기반 칩의 중국 수출을 향후 30개월간 금지한다는 내용을 담은 법안이 제출된 상태다. 이 법안의 제안자 명단에는 민주당뿐 아니라 일부 공화당 의원들도 이름을 올렸다.