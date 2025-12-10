행안부, 인천시-인천 중구청-인천국제공항공사 업무협약 체결 주소기반 자율주행 로봇 서비스 등 이동지능정보 사업 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 10일 인천국제공항공사, 인천광역시, 인천광역시 중구청과 ‘AI·주소기반 이동지능정보 사업 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 주소를 기반으로 하는 이동지능정보 사업의 실증과 확산을 위해 마련됐으며, ‘캐리어 배송·순찰 로봇 서비스’를 추가로 시범 운영한다.

앞서 행안부는 올해 2월부터 인천국제공항 제1터미널에서 주차장 공간정보와 실내 측위정보를 통해 주차장 내비게이션 ‘인천공항 주차내비’ 앱 서비스를 시범 제공하고 있다.

이번 업무협약으로 시범 운영되는 ‘캐리어 배송 로봇’은 주소를 기반으로 작동하는 자율주행 로봇으로 임산부, 장애인, 유아동반 고객 등 교통약자의 편의를 도모한다.

최대 3개의 캐리어를 운반할 수 있고, 제1터미널 교통센터(지하1층 주차장 입구)와 입·출국장 입구(배달점)에서 이용할 수 있다.

제1터미널 1층 입국장과 3층 출국장 버스탑승 대기장소에서는 순찰 로봇이 운영된다.

흡연 금지구역의 자율주행 순찰과 음성출력을 통해 쾌적한 공항 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다.

한편, 행안부는 매년 선도 지자체를 선정해 드론·로봇과 주소정보를 융복합한 서비스 모델 개발 시범사업을 추진해 쇼핑몰·주차장 간 로봇 배송 서비스(전남 무안), 드론 기반 섬 지역 물품 배송 서비스(충남 보령)등 공공·생활 서비스에 적용 가능한 융복합 서비스 모델을 발굴·실증하고 있다.

박연병 행안부 자치혁신실장 직무대리는 “AI 대전환 시대의 흐름에 따라 주소는 단순한 위치정보가 아닌 국민과 산업을 효율적으로 이동·연결하는 기반 인프라로 발전하고 있다”라며 “인천공항의 서비스 모델과 같이 주소정보가 다양한 신산업과 연계돼 국민 편의를 증진시킬 수 있도록 하겠다”라고 말했다.