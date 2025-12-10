제3차 중앙-지방 외국인투자 정책협의회

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부는 수도권 중심 일극체제에서 5극3특의 지역 중심 다극체제로 전환에 기여하는 외국인투자유치(FDI) 전략을 모색하기 위해 현금지원 등 인센티브를 확대키로 했다.

산업통상부는 10일 강감찬 무역투자실장 주재로 13개 광역시·도 및 5개 경제자유구역청, 코트라, 산업단지공단이 참석한 ‘제3차 중앙-지방 외국인투자 정책협의회’를 열고 이같은 지방 중심의 외투 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

협의회에서는 외국인 직접투자(FDI) 정책을 ‘5극 3특’의 새로운 성장동력으로 삼고, 첨단기술과 공급망 등 핵심산업을 중심으로 지역에 더 많은 외국인투자를 유치하기 위한 정책 방향을 논의했다.

산업부에 따르면 국내 FDI 실적의 약 75%는 수도권에 집중된 것으로 조사됐다. 이번 협의회에서는 FDI 정책을 5극3특의 새로운 성장동력으로 삼고, 첨단기술과 공급망 등 핵심산업을 중심으로 지역에 더 많은 외투 유치를 위한 정책 방향을 모색했다.

또 전략적 유치활동(IR), 외투지역 입지 지원, 기업의 애로사항 해소 등을 통해 증액투자와 신속투자(신고~도착기간 단축)를 촉진하는 등 효과적인 FDI 유치 방안에 대해서도 협의했다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “지역의 핵심 거점 입지를 중심으로 FDI가 유입되도록 현금지원 등 인센티브를 보다 적극적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

산업부는 전문가 자문, 업계 수요조사 등을 반영해 내년 외국인투자 정책방향을 마련할 계획이다. 또 외국인투자 및 통상 관련 중앙-지방 협의회를 연 2회 정례적으로 지속 운영, 협력체계를 강화할 방침이다.