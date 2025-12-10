[헤럴드경제=김용훈기자] 11월 취업자 증가폭이 20만명대로 다시 확대되며 고용 개선 흐름이 이어졌다. 다만 청년층 고용률은 하락세를 지속했고, 건설·제조업 취업자는 1년 넘게 감소 흐름에서 벗어나지 못했다.

국가데이터처가 10일 발표한 ‘2025년 11월 고용동향’에 따르면 지난달 취업자는 2904만6000명으로 전년 동월 대비 22만5000명 증가했다. 취업자 증가폭은 지난 10월(19만3000명)보다 확대되며 다시 20만명대를 회복했다.

월별 취업자 증가폭은 지난해 12월 비상계엄 사태 여파로 5만2000명까지 급감한 뒤, 올해 들어 1월 13만5000명, 2월 13만6000명, 3월 19만3000명, 4월 19만4000명, 5월 24만5000명, 6월 18만3000명, 7월 17만1000명, 8월 16만6000명 등으로 10만명대 증가 흐름을 이어왔다. 지난 9월에는 31만2000명으로 급증했다가 10월 19만3000명으로 둔화, 11월에는 다시 20만명대로 반등했다.

산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업(28만명), 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(6만3000명), 예술·스포츠·여가 관련 서비스업(6만1000명) 등에서 취업자가 늘며 서비스업 중심의 고용 증가세가 이어졌다. 반면 농림어업(-13만2000명), 건설업(-13만1000명), 제조업(-4만1000명) 등은 감소했다. 건설업은 19개월, 제조업은 17개월 연속 감소세가 이어지며 주력 산업의 고용 부진이 구조화되는 모습이다.

11월 15세 이상 고용률은 63.4%로 전년 동월보다 0.2%포인트 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15~64세 고용률도 70.2%로 0.3%포인트 올랐다. 반면 15~29세 청년층 고용률은 44.3%로 1년 전보다 1.2%포인트 하락했다.

지난달 실업자는 66만1000명으로 전년보다 5000명 증가했다. 실업률은 2.2%로 전년 동월과 같은 수준을 유지했다.