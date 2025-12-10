[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 컴퓨터소프트웨어학부‧기계공학과 학생팀이 최근 창원에서 열린 ‘2025 미래모빌리티‧부품전시회(FMP) 자율주행 모빌리티 레이싱 대회’에서 대상을 차지했다고 9일 밝혔다.

이번 대회는 실내 코스에서 차선 인식을 기반으로 정적‧동적 장애물을 회피하며 시계 방향과 반시계 방향으로 각각 1회씩 주행한 기록을 합산해 순위를 매기는 대회다.

전국 주요 대학의 자율주행 연구동아리와 관련 학과 학생들이 직접 설계한 알고리즘과 제어 기술을 겨뤘으며 전국 대학 11개 팀이 출전해 경쟁을 펼쳤다.

컴퓨터소프트웨어학부 소프트웨어시스템연구실(지도교수 전수빈, 서동만) 소속 배경민, 차경호, 정하연, 윤재이 학생과 기계공학과 구정모 학생으로 구성된 ‘대구가톨릭대 1팀’은 2회 주행 합산 결과 가장 빠른 기록으로 완주해 대상의 영예를 안았다.

같은 연구실 소속 박근우, 전진성, 최유정, 박준홍 학생과 기계공학과 문대호 학생으로 구성된 ‘대구가톨릭대 2팀’은 노력상을 받았다.

대구가톨릭대는 2024년 제3회 국제 대학생 EV 자율주행 경진대회 대상을 시작으로, 2024년 HL FMA 2024 특별상 도로교통공단 이사장상, 2025년 제4회 국제 대학생 EV 자율주행 경진대회 한전KDN 사장상, HL FMA 2025 ‘aMAP Innovator Championship[1/5]’ 우수상 등을 수상해 왔다.

이번 성과로 국내 1/5 스케일 자율주행 분야 주요 5개 대회에서 연속 수상과 2회 우승 기록을 달성하며 높은 경쟁력을 입증했다.

배경민 학생은 “짧은 준비 기간에 처음 도전하는 실내 주행이었지만 연구실 팀원들의 노력과 지도교수님들의 지도, RISE 모빌리티디지털전환사업단의 전폭적인 지원 덕분에 대상을 받을 수 있었다“고 전했다.