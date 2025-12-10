[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 지난 5일 안동에서 열린 경북도 주관 ‘2025년 심뇌혈관질환 예방관리사업  금연사업 합동 성과대회’에서 모두‘우수 기관상’을 수상했다.

금연지원서비스사업은 3년 연속 ‘우수 기관상’을 수상했다.

심뇌혈관질환 예방관리사업과 금연지원서비스사업 평가는 경북도 24개 보건소를 대상으로 정량 및 정성평가를 통해 실적이 우수한 시·군을 시상하고 우수사례 공유 등을 통해 사업을 더욱 발전시키기 위해 시행하고 있다.

군은 심뇌혈관질환 예방사업 활성화를 위해 지역주민을 대상으로 고혈압ˑ당뇨 예방관리법, 뇌졸중ˑ심근경색 조기 증상에 대해 교육했으며 레드서클존(혈압ˑ혈당ˑ콜레스테롤 측정 및 상담)을 활성화하여 만성질환자 조기발견에 앞장서서 좋은 평가를 받았다.

또 금연사업은 관내 유치원 및 어린이집, 초·중·고등학교(총 28개소)를 1317명 대상으로 흡연예방교육을 운영했으며 고령군 자율방범대와 함께 민관협력사업으로 금연서포터즈를 운영해 우수금연사업으로 평가받았다.

고령군 관계자는 “2026년에도 심뇌혈관질환 예방관리사업 및 금연지원서비스사업을 더욱 활발하게 추진해 지역내 주민들의 건강증진에 기여할 것”이라고 말했다.