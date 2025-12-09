[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경찰청은 9일 7층 소회의실에서 대구지방변호사회와 경찰수사 신뢰도를 높이기 위한 간담회를 열었다.

이번 간담회는 수사권 조정 이후 경찰수사에 대한 국민들의 눈높이와 기대 수준이 높아지고 있고 변호사들의 경찰 수사에 대한 평가가 수사신뢰도에 미치는 영향력이 커진 상황을 반영하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 변호인 조력권 강화를 위한 구체적 협업방안과 대구경찰에 대한 대구지역변호사회의 사법경찰평가 실시, 경찰서 민원상담센터 변호사 인력풀 확충 및 주기적 소통창구 마련 등에 대해 논의했다.

김병우 대구경찰청장은 “이번 간담회를 통해 형사사법제도의 동반자인 변호사와의 소통을 통해 인권중심 수사활동을 내실화하는 한편 경찰수사의 개선할 점에 대해서도 적극 개선해 나가는 등 수사신뢰도 향상을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

이병희 대구지방변호사회장은 “지역시민의 권리보호와 공정한 수사체계 확립을 위한 의미있는 자리로 경찰과의 협조체계를 통해 시민에 대한 법률지원을 강화하고 당사자들의 권리 보호를 위해 지속적인 협력을 이어가겠다“고 전했다.