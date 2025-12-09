[헤럴드경제=박지영 기자]유럽 연합(EU)이 구글이 자사 인공지능(AI) 모델을 훈련시키면서 유튜브 영상과 미디어, 출판업자의 온라인 콘텐츠 등을 보상없이 사용했다는 혐의로 반독점 조사를 진행한다.

EU 집행위원회는 9일(현지시간) 구글이 출판사와 콘텐츠 제작자에게 불공정한 약관을 부과하거나, 이들이 생산한 콘텐츠에 특권적으로 접근해 경쟁을 왜곡했다는 우려에 대해 조사하기로 했다고 밝혔다.

EU 집행위는 구글이 AI 생성 요약 서비스인 ‘AI 오버뷰(개요)’ 제공을 위해 미디어와 출판사의 온라인 콘텐츠를 충분한 보상 없이 사용, 불공정한 거래 조건을 부과하고 있을 수 있다고 지적했다. AI 개요 기능은 구글 검색 엔진을 사용하면 검색창 하단에 AI가 요약한 정보를 관련 링크와 함께 제공하는 기능이다.

EU는 구글이 지배적 지위를 남용해 웹 퍼블리셔의 콘텐츠를 적절한 보상 없이 사용할 가능성이 있다고 보고 있다. 또 유튜브 콘텐츠를 구글 AI 훈련에 사용하는 것을 거부할 선택지를 제공하지 않고 AI 모델 훈련에 사용했다는 의혹도 살펴본다.

테레사 리베라 EU 경쟁 담당 집행위원은 “자유롭고 민주적인 사회는 다양한 미디어, 개방적 정보 접근, 활기찬 창작 환경에 달렸다”며 “AI가 유럽 시민과 기업에 혁신과 혜택을 가져다주지만 이런 발전을 위해 우리 사회의 핵심 원칙이 희생돼선 안 된다”고 강조했다.

구글이 EU의 반독점 규정을 위반한 것으로 결론이 나면 전 세계 연간 매출의 10%까지 과징금이 부과될 수 있다.

구글은 즉각 EU의 조사 방침에 반발했다. 구글 대변인은 “이런 조치는 어느 때보다 경쟁이 치열한 시장에서 혁신을 옥죌 위험이 있다”며 “유럽인은 최신 기술을 누릴 자격이 있고 우리는 언론과 창작 산업이 AI 시대로 전환하는 과정에서 그들과 긴밀한 협력을 지속할 것”이라고 밝혔다.