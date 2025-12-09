[헤럴드경제=김성훈 기자] 사기 혐의를 받는 20대 수배자가 검찰 수사관을 피해 달아나다가 고층 건물에서 추락해 숨졌다.

9일 경찰에 따르면, 이날 오후 4시께 부산 부산진구의 한 오피스텔 16층 높이에서 20대 A 씨가 추락해 숨졌다.

사기 혐의로 수배 중이던 A 씨는 체포영장을 집행하려는 인천지검 수사관을 피해 건물 외벽 배관을 타고 도주하려다 추락한 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.