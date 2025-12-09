[헤럴드경제=김주리 기자] 영국에서 한 10대 남성이 생성형 인공지능(AI)인 ‘챗GPT’를 이용해 희귀 질환을 찾아내 건강을 되찾았다.

7일(현지시간) 더선 보도에 따르면 영국에 거주하는 카흘란 일스(17)는 의사의 진단을 따르지 않고 챗GPT로 스스로를 진단해 조기에 희귀 질환을 발견할 수 있었다.

카흘란은 몸이 급격히 쇠약해지고 감기 증상이 좀처럼 회복되지 않자 동네 병원을 방문했다. 당시 그는 발이 파랗게 변하고 움직임에 불편함을 겪고 있었다.

진료를 맡은 의사는 혈액 순환 장애의 일종인 ‘레이노 증후군(Raynaud’s syndrome)’이라고 진단했고, 몸을 따뜻하게 유지하고 장갑을 착용하라고 조언했다. 그러나 카흘란은 자신이 더 심각한 병을 앓고 있다고 느꼈고, 자신의 증상을 챗GPT에 상세히 입력해 진단을 요청했다.

챗GPT는 그가 길랭-바레 증후군(Guillain-Barre syndrome, GBS)일 수도 있다고 진단했다. 길랭-바레 증후군은 면역체계가 말초신경을 공격하는 희귀 자가면역질환으로 근력 저하, 감각 이상, 마비 등을 유발하는 것으로 알려졌다.

챗GPT의 진단을 확인한 그는 지난 11월 응급실에 방문했고, 의료진은 즉시 길랭-바레 증후군이라고 진단했다. 이후 그는 브리스틀 왕립 병원으로 긴습 이송돼 응급 혈장 치료를 받았다.

카흘란은 “제대로 진단받기 위해 AI에 의지해야 했다는 사실이 황당하다“며 ”이 질환은 전신 마비와 호흡 정지를 유발할 수 있었다”고 의료 시스템에 대해 우려했다. 이어 “동네 일반의보다 AI에 대한 신뢰도가 더 높아질 것 같다”고 덧붙였다.