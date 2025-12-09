[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 이이경이 시상식 수상 소감 중 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 동료들에게 감사 인사를 전하면서 유재석을 언급하지 않은 것에 대해 저격 논란이 일자 해명 입장을 밝혔다.

최근 이이경 소속사 상영이엔티는 이이경의 수상 소감 논란에 대해 “유재석을 저격한 사실은 전혀 없다”며 “수상 소감을 그대로 받아들여 줬으면 좋겠다”고 했다.

해당 논란은 지난 6일 발생했다. 이이경은 대만에서 열린 ‘아시아 아티스트 어워즈 2025’에서 베스트 초이스상을 수상했다.

이 자리에서 이이경은 “사실 축제에서는 조금 안 어울릴 수 있는 말인데 용기를 내서 말해보자면 최근 저는 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다”고 자신에게 제기됐던 사생활 루머를 언급했다. 그러면서 “용의자가 저희 회사에 사죄와 선처 메일을 보내고 있다”며 “무조건 잡는다”고 덧붙였다.

그러면서 이이경은 “‘SNL 코리아’ 보고 있나. 저 이제 목요일에 쉰다”며 “하하 형, (주)우재 형 보고 싶다. 감사하다”고 ‘놀면 뭐하니?’ 출연진들을 언급했다.

그러나 여기에는 ‘놀면 뭐하니?’에 함꼐 출연하는 유재석은 포함되지 않았다. 이에 시청자들은 이이경이 유재석에 대한 불만을 의도적으로 드러낸 것 아니냐는 추측을 내놓았다.

앞서 지난 10월 독일인 여성 A씨는 “이이경과 성적인 내용의 메시지를 주고받았다”고 주장하며 사생활 폭로성 글을 올렸다. 논란이 커지자 A씨는 “단순한 장난으로 시작했는데 생각보다 큰 관심을 받게 됐다”고 사과했고 이이경 측은 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 그를 고소했다.

이이경은 이번 사태로 3년간 고정 출연하던 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했다. ‘놀면 뭐하니?’ 측은 이이경의 스케줄 문제로 인한 자진 하차라고 밝혔지만 이후 이이경이 제작진으로부터 하차를 권유받았다고 밝혀 파장이 일었다.

이에 대해 제작진은 “사생활 루머 유포 사건이 매체를 통해 파생되는 상황에서 매주 웃음을 줘야 하는 예능 프로그램 특성상 함께하기가 어렵다고 판단했다”며 하차가 자발적인 의사라고 밝혔던 것은 이이경을 위한 최소한의 예의였다고 설명했다.