[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 김어준이 배우 조진웅(49·본명 조원준)의 ‘소년범 전력’ 논란과 관련, 사회 갱생 시스템과 피해자 중심주의 원칙의 공정한 적용에 대한 근본적인 의문을 제기했다.

9일 김어준은 자신의 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 라이브 방송 오프닝에서 조진웅이 소년범으로 은퇴한 상황을 언급했다.

그는 “저는 친문 시절 해 온 여러 활동 때문에 선수들이 작업을 친 것이라고 의심하는 사람”이라며 “의심과 별개로 갱생과 성공은 우리 사회에서 가능한가. 장발장이라는 것이 알려지는 즉시 사회적으로 수감시켜 버리는 것이 옳은가 하는 생각이 든다”고 지적했다.

이어 “피해자 관점에서 보라는 말도 있고, 피해자가 용납하기 전에는 안 된다는 말도 설득력 있다”고 수긍했다.

다만 “이 원리가 우리 사회에서 공평하게 작동하는가. 사법살인이나 잘못된 판결로 사람을 죽음에 이르게 하는 사건들이 발생해도 사회적으로 퇴출되는 판사는 한 명도 없었다. 왜 그건 예외냐”고 비판했다.

김어준은 또 “피해자 중심주의가 중요한 원리라고 생각하지만, 그것이 우리 사회에서는 대중 연예인들에게만 가혹하게 적용되는 것은 아닌가”라고 반문했다.

그러면서 “미성년 시절 개인정보는 합법적인 경로로는 기자가 절대 얻을 수 없다”며 수사가 필요하다고 덧붙였다.

앞서 조진웅은 고교 시절 강도·강간 혐의 및 차량 절도 등에 연루돼 소년보호처분을 받았다는 의혹이 제기되며 파장을 일으켰다.

조진웅을 둘러싸고 정치권 논쟁이 확산하고 있다.

이같은 배경에 조진웅이 오랫동안 범여권 인사로 인식됐다는 점을 지목한다. 조진웅은 지난 8월 다큐멘터리 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 이재명 대통령과 함께 관람했고, ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연하는 등 친여 성향을 보여왔다.

이러한 논란과 관련해 민주당 내부에서는 신중론도 제기됐다. 박범계 의원은 SNS를 통해 “조진웅 배우의 청소년기 비행 논란이 크다. 저도 깜짝 놀랐다”면서도 “대중들에게 이미지화 된 그의 현재는 잊힌 기억과는 추호도 함께 할 수 없는 정도인가”라고 말했다.

같은 당 김원이 의원 역시 “청소년 시절의 잘못을 어디까지, 어떻게, 언제까지 책임져야 하는가? 고민이 깊어진다”라며 조진웅의 은퇴 결정에 안타까움을 표했다.

이에 범여권이 조진웅을 두둔하는 흐름을 보이는 반면, 범야권은 그의 과거 전력을 고리로 현 정부를 향한 공세를 강화하고 있다는 해석이다.

조진웅은 디스패치가 고교 시절 차량 절도·성폭행 연루 의혹을 보도한 뒤 “성폭행과는 무관하다”는 입장을 냈지만 논란이 이어지자 은퇴를 발표했다. 소속사는 “미성년 시절 잘못한 행동이 있었다는 점은 확인했다”고 밝혔다. 그의 은퇴로 방송·영화계는 작품 조정에 들어갔다.