[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박승호(68) 전 포항시장이 9일 내년 시장선거 출마를 공식 선언했다.

박 전 포항시장은 이날 포항시청에서 기자회견을 열고 “내년 지방선거 포항시장에 출마한다”고 밝혔다.

박 전 시장은 출마 이유에 대해 “과거 8년 동안 포항시장으로 일하면서 영일만항을 열고 동빈내항을 바꾸고 블루밸리국가산단을 유치하며 도시 골격을 새로 그리는 데 매달렸다”고 강조했다.

하지만 “퇴임 후 12년 동안 그 위에 제대로 된 그림이 올라가지 못하는 모습을 지켜보며 포항을 다시 살리기 위해 나서기로 했다”고 설명했다.

박 전 시장은 이날 공약으로 청년·여성·가족이 떠나지 않는 정주도시로 ‘리셋’, 골목까지 숨쉬는 민생경제로 ‘리셋’, 교육·의료·복지·생활의 품격을 ‘리셋‘, 철강·조선·K스틸로 산업의 심장을 다시 뛰게 ‘리셋’등을 제시했다.

한국체육대 이학박사 학위를 취득했고 대통령비서실 행정관, 경북도 공무원교육원장을 지낸 박승호 전 포항시장은 재선 포항시장을 지낸 뒤 경북지사 선거에 출마했다가 낙선했다.