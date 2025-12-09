전체 가구의 36.1% ‘역대 최대’ 연소득 3423만원, 주택 소유율은 32% “자주 외롭다” 48.9%…현실은 여전히 최빈층 구조

[헤럴드경제=김용훈 기자] 1인가구가 처음으로 전체의 36%를 넘어 ‘주류 가구’로 올라섰다.

그러나 숫자와 달리 삶의 질 지표는 여전히 가장 취약한 계층에 머물러 있는 것으로 나타났다. 소득은 전체의 절반 수준, 주택 소유는 3명 중 1명, 외로움은 전체 평균보다 11%포인트 이상 높았다.

9일 국가데이터처가 발표한 ‘2025 통계로 보는 1인가구’에 따르면 2024년 기준 1인가구는 804만5000가구로 전년보다 21만6000가구 늘며 전체 가구의 36.1%를 차지했다. 2인가구(29.0%), 3인가구(18.8%), 4인 이상 가구(16.0%)를 모두 앞질렀다.

청년은 남성, 노년은 여성…세대 쏠림도 극단적

연령대별로는 70세 이상(19.8%)이 가장 많았고, 29세 이하(17.8%), 60대(17.6%), 30대(17.4%) 순이었다.

성별 구성을 보면 전체 규모는 비슷하지만 구조는 전혀 다르다. 남성 1인가구는 청년층(39.6%) 비중이 높고, 여성은 60세 이상 고령층이 47.7%를 차지했다. ‘청년 남성·노년 여성’이라는 이중 구조가 고착화된 셈이다.

지역적으로도 쏠림은 뚜렷하다. 수도권(서울·경기)에만 42.7%가 집중돼 있으며, 서울(39.9%), 대전(39.8%), 강원(39.4%) 등은 1인가구 비중이 40%에 육박했다.

문제는 ‘주류가 된 1인가구의 경제적 현실’이다. 2024년 기준 1인가구의 연간 평균 소득은 3423만원으로 전체 가구 평균(7427만원)의 46.1% 수준에 불과했다. 월평균 소비지출도 168만9000원으로 전체 가구의 60%에도 못 미쳤다.

소비 구조는 생존형 지출이 중심이다. 주거·수도·광열(18.4%)과 음식·숙박(18.2%) 지출이 1·2순위를 차지했다. 여가·저축 여력은 그만큼 제한적이다.

집 가진 1인가구는 32%뿐…청년층은 사실상 ‘무주택’

주택 소유율은 32.0%로 전체 가구(56.9%)보다 25%포인트 가까이 낮았다.

특히 29세 이하 1인가구의 주택 소유율은 5.0%에 그친 반면, 70세 이상 고령층은 50.9%로 세대 간 격차가 극단적이다. 청년 1인가구는 사실상 ‘무주택 구조’에 갇혀 있는 셈이다.

거주형태 또한 불안정하다. 1인가구의 11.6%는 오피스텔·숙박시설 등 비주택 거처에 살고 있으며, 단독주택(39.0%)·아파트(35.9%) 비중도 전체 가구와 비교해 왜곡돼 있다.

2024년 10월 기준 취업 상태의 1인가구는 510만 가구로 전년보다 42만6000가구 늘었다. 그러나 주당 평균 근로시간은 38.2시간으로 전체 취업자 평균(38.9시간)보다 짧았다.

산업별로는 서비스업 편중 현상이 뚜렷했고, 단순노무·불안정 일자리 비중도 높았다.

경제적 취약성은 사회적 고립으로 직결되고 있다. 2025년 기준 1인가구의 전반적인 인간관계 만족도는 51.1%로 전체 인구보다 낮았다.

특히 ‘자주 또는 가끔 외롭다’는 응답은 48.9%로 전체 평균(38.2%)보다 10.7%포인트 높았다.

몸이 아플 때 도움받을 사람이 있다는 응답(68.9%), 돈이 필요할 때(45.6%), 우울할 때(73.5%) 모두 전체 평균보다 낮아 위기 대응력도 취약한 것으로 나타났다.