[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하)가 바둑기사인 ‘이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수’를 초빙해 ‘창의 융합 명사 특강’을 개최한다고 밝혔다.

19일 오전 9시 30분 구청 4층 대강당에서 열리는 이번 특강은 급속히 발전하는 인공지능(AI) 환경 속에서 수학적 사고력의 중요성을 조명하기 위해 마련됐다. 이세돌 교수는 바둑 AI ‘알파고’에 유일한 승리를 거둔 인물로 세계적 주목을 받았다. 2019년 은퇴 후에는 강연·방송·저서 등 다양한 활동을 이어오고 있다.

이날 이 교수는 ‘AI 시대의 전략적 사고 : 수학이 알려주는 다음 수’를 주제로 연단에 선다. 자신의 경험을 바탕으로 인공지능 시대에 요구되는 인간의 태도와 생존 전략에 대해 강연할 예정이다.

특히 인간 고유의 창의성과 수학적 사고력을 기반으로 한 ‘다음 수’의 의미를 소개하며, AI와 공존하는 시대를 이해하는 데 도움이 될 통찰을 제시할 것으로 기대된다. 강연 후에는 참석자의 궁금증을 해소할 수 있는 질의응답 시간도 갖는다.

특강은 수학에 관심 있는 관내 학생과 학부모 등 300여 명을 대상으로 진행된다.

박일하 동작구청장은 “이번 특강이 인공지능 시대에 요구되는 수학적 사고력의 가치와 중요성을 생각해보는 계기가 되길 바란다”라며 “앞으로도 미래 교육 환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.