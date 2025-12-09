[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 조진웅이 소년범 출신 의혹으로 은퇴를 선언한 가운데 고교 시절 후배라고 밝힌 한 누리꾼이 조진우의 과거를 회상한 글을 올려 눈길을 끌고 있다.

8일 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘후배가 쓴 조진웅 고등학생 때 생활’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 자신이 1995년 고2였을 때 같은 학교 연극반에서 조진웅을 처음 봤다고 밝혔다.

A씨는 “당시 선배의 이름은 조원준이었고 연극반 3학년 선배였다”며 “반에서 한 명쯤 있는 키 크고 뚱뚱하고 착한 선배 느낌이었다”고 했다. 이어 당시 학교 분위기에 대해 “지금 생각해도 XX 같았다. 연극 연습을 하고 있으면 3학년 일진들이 아무 이유 없이 들어와 형을 때렸다. 후배들 다 보고 있는데도 말꼬리 잡아서 팼다. 그냥 깡패 같은 선배들이었다. 진짜 아무런 이유도 없었다”고 주장했다.

A씨는 “원준이 형은 실제로는 일진 이런 게 절대 아니다. 오히려 일진들에게 무지하게 시달리면서 학교생활을 했던 사람”이라며 “같은 학년보다 한 살 많았던 걸로 기억하는데 그래서 더 시달렸다. 매일 맞으면서도 반항 한 번 못 했다. 요즘 말로 빵셔틀 같은 취급을 받았다”고 했다.

이어 “연극 연습하다 끌려 나가서 맞고 들어와도 후배들 보면 웃긴 얘기하면서 분위기를 이끌었다”며 “후배들에게 아쉬운 소리나 욕 한 번 안 했다”고 밝혔다. 그러면서 “만약 그 형이 일진이었다면 누군가 그 형에게 맞았다는 얘기가 나와야 하는데 그런 이야기는 학교에서 단 한 번도 없었다”고 덧붙였다.

문제가 된 과거 사건과 관련해 A씨는 조진웅이 적극적으로 가담한 인물이 아니었다고 주장했다. 그는 “그때 들은 기억은 ‘같이 안 하면 때리니까’였다. 일진들에게 끌려다니다가 시키면 해야 했던 분위기라고 보면 된다”며 “잘못은 잘못이다. 그거에 대해 옹호할 생각은 없다”고 일축했다.

A씨는 “그 시절엔 그런 일들이 많았다. 그중에 아무 말도 못 하고 버틴 사람이 원준이 형이었다”며 “범죄를 빼고 학교생활만 보면 오히려 학폭 피해자였다”고 전했다. 그러면서 “다시 한번 말하지만 범죄를 방어막 칠 생각은 전혀 없다”며 “그냥 ‘죄는 미워도 사람은 미워하지 말라’는 말이 문득 떠올랐을 뿐이다”고 덧붙였다.

한편 조진웅은 지난 5일 소년범 출신이라는 의혹이 제기됐고 이에 소속사 측은 “배우에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었다. 다만 30년도 더 지난 일이라 경위를 완전히 파악하기 어렵고, 관련 법적 절차는 이미 종결된 상태다”고 전했다. 그러면서 소년범 의혹을 간접 인정하며 성폭행 관련 행위에 대해서는 “사실이 아니다”고 선을 그었다.

이후 조진웅은 “이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다. 이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다”며 연예계 은퇴를 선언했다.